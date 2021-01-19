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Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Ocak 2021 Salı hangi maçlar var?

Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Ocak 2021 Salı hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Ocak 2021 Salı hangi maçlar var?

"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Ocak 2021 Salı hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 26 Ocak SALI günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 26 OCAK SALI 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

11.05 

Melbourne Victory - Perth Glory

Avustralya A Lig

Bilyoner TV, Bein Sports 4, My FootbALL Youtube

16.30

FC Viitorul - Sepsi

Romanya Liga 1 

Bilyoner TV

17.00

Shkendija - Zorya

Hazırlık maçı

Zorya Youtube

18.30

Voluntari - Craiova

Romanya Liga 1

 Bilyoner TV

20.30

Erzgebirge Aue - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2 

 Bilyoner TV

20.45

Zwolle - Heracles

Hollanda Eredivisie

 Bilyoner TV

20.45

Arges - Steaua Bükreş

Romanya Liga 1 

 Bilyoner TV

20.45

Waasland Beveren - Mechelen,

Belçika Pro League

 Bilyoner TV

20.45

KAS Eupen - Antwerp,

Belçika Pro League

 Bilyoner TV, Tivibu Spor 3

21.00

Kaiserslautern - Münih Türkgücü

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube

21.00

Crystal Palace - West Ham

İngiltere Premier Lig 

S Sport Plus

21.00

Newcastle - Leeds United

İngiltere Premier Lig 

S Sport Plus, S Sport, Idman TV

21.00

Valladolid - Levante

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor 4

21.00

Alcorcon - Albacete

İspanya La Liga 2 

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22.00

Togo - Rwanda, 

Afrika Uluslar Şampiyonası 

Yayın yok

22.00

Uganda - Fas

Afrika Uluslar Şampiyonası 

Yayın yok

22.00

FC Emmen - PSV

Hollanda Eredivisie 

Bilyoner TV, Tivibu Spor

22.00

Bournemouth - Crawley

 İngiltere FA Cup

Bilyoner TV

22.00

Osnabruck - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

22.30

Braunschweig - Heidenheim,

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

22.30

Düsseldorf - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, Bilyoner TV, S Sport Plus

22.45

Inter - AC Milan

 İtalya Kupası Çeyrek Final maçı 

TRT Spor HD

22.45

Braga - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS 

Bilyoner TV

23.00

Mouscron - Anderlecht

Belçika Pro League 

Bilyoner TV

23.00

Groningen - ADO Den Haag,

 Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23.00

Girona - Villarreal

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey 

Tivibu Spor 4

23.00

Real Betis - Real Sociedad,

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey 

Tivibu Spor 3

23.00

Southampton - Arsenal

İngiltere Premier Lig 

S Sport Plus

23.15

WBA - Manchester City

İngiltere Premier Lig 

S Sport Plus, S Sport, Idman TV,

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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