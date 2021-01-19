Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Ocak 2021 Salı hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Ocak 2021 Salı hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Ocak 2021 Salı hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 26 Ocak SALI günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 26 OCAK SALI 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
11.05
Melbourne Victory - Perth Glory
Avustralya A Lig
Bilyoner TV, Bein Sports 4, My FootbALL Youtube,
16.30
FC Viitorul - Sepsi
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
17.00
Shkendija - Zorya
Hazırlık maçı
Zorya Youtube
18.30
Voluntari - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
20.30
Erzgebirge Aue - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
20.45
Zwolle - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20.45
Arges - Steaua Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
20.45
Waasland Beveren - Mechelen,
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20.45
KAS Eupen - Antwerp,
Belçika Pro League
Bilyoner TV, Tivibu Spor 3
21.00
Kaiserslautern - Münih Türkgücü
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
21.00
Crystal Palace - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
21.00
Newcastle - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
21.00
Valladolid - Levante
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 4
21.00
Alcorcon - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22.00
Togo - Rwanda,
Afrika Uluslar Şampiyonası
Yayın yok
22.00
Uganda - Fas
Afrika Uluslar Şampiyonası
Yayın yok
22.00
FC Emmen - PSV
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Tivibu Spor
22.00
Bournemouth - Crawley
İngiltere FA Cup
Bilyoner TV
22.00
Osnabruck - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
22.30
Braunschweig - Heidenheim,
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
22.30
Düsseldorf - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, Bilyoner TV, S Sport Plus
22.45
Inter - AC Milan
İtalya Kupası Çeyrek Final maçı
TRT Spor HD
22.45
Braga - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23.00
Mouscron - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23.00
Groningen - ADO Den Haag,
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23.00
Girona - Villarreal
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 4
23.00
Real Betis - Real Sociedad,
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor 3
23.00
Southampton - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
23.15
WBA - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV,