"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda 26 Şubat 2021 Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 26 ŞUBAT CUMA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00

Gençlerbirliği - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Konyaspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:30

Al Nasr - Hatta

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:30

Bani Yas - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

NorthEast Utd - Kerala Blasters

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Beşiktaş - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:15

Dubai - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:15

Al Sharjah - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Rakow Czestochowa - Podbeskidzie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00

Varazdin - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Viborg - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Slovan Liberec - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30

Darmstadt 98 - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:30

Jahn Regensburg - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

20:30

Austria II - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Horn - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Lafnitz - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:45

G.A. Eagles - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

20:45

Maastricht - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Reggiana - Salernitana

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:00

Kriens - Neuchatel Xamax

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:00

Chiasso - FC Will

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

21:00

Sabadell - Albacete

İspanya La Liga 2

La Liga 123, Youtube, Bilyoner TV

21:00

Vejle - AC Horsens

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Helsingor - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Dinamo Bucuresti - Viitorul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:00

Zwolle - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Thun - FC Lausanne

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

22:00

Winterthur - FC Aarau

İsviçre Challenge Ligi

Bilyoner TV

22:25

BW Linz - A.Klagenfurt

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:30

Warta - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:30

Werder Bremen - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Charleroi - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:45

Derby County - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:45

Inverness - Hearts

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45

Torino - Sassuolo

İtalya Serie A

Ertelendi (Yayın Yok)

23:00

Roda - NEC Nijmegen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

23:00

Empoli - Venezia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

23:00

Cartagena - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00

Levante - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:00

Rennes - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

23:00

Den Bosch - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

23:00

De Graafschap - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

23:30

Guimaraes - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV