Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 26 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda 26 Şubat 2021 Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 26 ŞUBAT CUMA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00
Gençlerbirliği - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Konyaspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:30
Al Nasr - Hatta
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:30
Bani Yas - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
NorthEast Utd - Kerala Blasters
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Beşiktaş - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:15
Dubai - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:15
Al Sharjah - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Rakow Czestochowa - Podbeskidzie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Varazdin - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Viborg - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Slovan Liberec - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:30
Darmstadt 98 - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
20:30
Jahn Regensburg - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
20:30
Austria II - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Horn - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Lafnitz - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:45
G.A. Eagles - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
20:45
Maastricht - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Reggiana - Salernitana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:00
Kriens - Neuchatel Xamax
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:00
Chiasso - FC Will
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
21:00
Sabadell - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123, Youtube, Bilyoner TV
21:00
Vejle - AC Horsens
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Helsingor - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Dinamo Bucuresti - Viitorul Constanta
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Zwolle - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Thun - FC Lausanne
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
22:00
Winterthur - FC Aarau
İsviçre Challenge Ligi
Bilyoner TV
22:25
BW Linz - A.Klagenfurt
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:30
Warta - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:30
Werder Bremen - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Charleroi - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
22:45
Derby County - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:45
Inverness - Hearts
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Torino - Sassuolo
İtalya Serie A
Ertelendi (Yayın Yok)
23:00
Roda - NEC Nijmegen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
23:00
Empoli - Venezia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Cartagena - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Levante - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
23:00
Rennes - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
23:00
Den Bosch - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
23:00
De Graafschap - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
23:30
Guimaraes - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV