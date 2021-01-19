Bugün hangi maç, hangi kanalda? 29 Ocak 2021 Cuma hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 29 Ocak 2021 Cuma hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 29 Ocak 2021 Cuma hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 29 Ocak 2021 Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 29 OCAK CUMA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
11:05
WS Wanderers - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
16:00
Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:30
Hatta - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:30
Ajman Club - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
FC Goa - East Bengal
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Akhisarspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Gaziantep FK - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:15
Al Jazira - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Slaven Belupo - Varazdin
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Greuther Fürth - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
20:30
Wurzburger Kickers - Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
22:30
Stuttgart - Mainz
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
22:45
Antwerp - Waasland Beveren
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Torino - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports 2 Bilyoner TV
23:00
Lyon - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
23:00
Reading - Bournemouth
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
23:00
Valladolid - Huesca
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
23:00
Real Zaragoza - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
23:00
Vicenza - Venezia
İtalya Serie B
Bilyoner TV