"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 29 Ocak 2021 Cuma hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 29 Ocak 2021 Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 29 OCAK CUMA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

11:05

WS Wanderers - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:00

Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:30

Hatta - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:30

Ajman Club - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

FC Goa - East Bengal

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Akhisarspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Gaziantep FK - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:15

Al Jazira - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Slaven Belupo - Varazdin

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Greuther Fürth - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

20:30

Wurzburger Kickers - Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:30

Stuttgart - Mainz

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:45

Antwerp - Waasland Beveren

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Torino - Fiorentina

İtalya Serie A

Bein Sports 2 Bilyoner TV

23:00

Lyon - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

23:00

Reading - Bournemouth

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

23:00

Valladolid - Huesca

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Real Zaragoza - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Vicenza - Venezia

İtalya Serie B

Bilyoner TV