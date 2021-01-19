"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 4 Şubat 2021 Perşembe hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 4 Şubat 2021 Perşembe günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 4 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00

Erokspor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:30

Ac. Clinceni - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

16:00

Göztepe - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:30

Al Nasr - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:30

Bani Yas - Al Fujairah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Dinamo Kiev - CSKA Sofya

Hazırlık Maçı

Dinamo TV Youtube

17:00

NorthEast Utd - FC Goa

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:00

Farense - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Chindia - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00

Trabzonspor - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:15

Al Wahda - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

FC Midtjylland - Sonderjyeske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:15

Luzern - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

Belenenses - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus Bilyoner TV

22:00

Nordsjaelland - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

22:30

FC Lausanne - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

23:00

Tottenham - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Real Betis - Athletic Bilbao

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

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