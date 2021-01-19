Bugün hangi maç, hangi kanalda? 4 Şubat 2021 Perşembe hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 4 Şubat 2021 Perşembe hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 4 Şubat 2021 Perşembe hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 4 Şubat 2021 Perşembe günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 4 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
13:00
Erokspor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:30
Ac. Clinceni - UTA Arad
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
16:00
Göztepe - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:30
Al Nasr - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:30
Bani Yas - Al Fujairah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Dinamo Kiev - CSKA Sofya
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube
17:00
NorthEast Utd - FC Goa
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
Farense - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
Chindia - Botosani
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Trabzonspor - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:15
Al Wahda - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
FC Midtjylland - Sonderjyeske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:15
Luzern - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:00
Belenenses - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus Bilyoner TV
22:00
Nordsjaelland - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
22:30
FC Lausanne - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
23:00
Tottenham - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:00
Real Betis - Athletic Bilbao
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
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