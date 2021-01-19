Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda 5 Mart 2021 Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 5 MART 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR?
19:00
İstanbulspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1
19:00
Zalgiris Vilnius - Riteriai
Litvanya A Lyga
Delfi Sportas Youtube
20:00
Istra 1961 - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Wurzburger Kickers - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
20:30
Paderborn - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:30
Paços Ferreira - CD Nacional
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:30
FC Viitorul - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Lierse - St.Gilloise
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:30
Schalke 04 - Mainz
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:30
Wisla Krakow - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Huddersfield - Cardiff City
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:45
Charleroi - St.Truiden
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
23:00
Valencia - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport, CBC Sport ,Smart Spor HD, Bilyoner TV
23:00
Espanyol - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:45
Sporting Lisbon - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus Bilyoner TV