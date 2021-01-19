"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda 5 Mart 2021 Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 5 MART 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00

İstanbulspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

19:00

Zalgiris Vilnius - Riteriai

Litvanya A Lyga

Delfi Sportas Youtube

20:00

Istra 1961 - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Wurzburger Kickers - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

20:30

Paderborn - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:30

Paços Ferreira - CD Nacional

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:30

FC Viitorul - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:00

FC Emmen - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Lierse - St.Gilloise

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:30

Schalke 04 - Mainz

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:30

Wisla Krakow - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:45

Huddersfield - Cardiff City

İngiltere Championship

Bein Sports 2

22:45

Charleroi - St.Truiden

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00

Valencia - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart, S Sport, CBC Sport ,Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:00

Espanyol - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:45

Sporting Lisbon - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus Bilyoner TV