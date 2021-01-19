Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 5 Şubat 2021 Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 5 ŞUBAT CUMA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
16.30
Al Dhafra - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16.30
Al Wasl - Hatta
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17.00
Bengaluru - Chennaiyin
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19.00
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor HD
19.15
Al Ain - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19.15
Al Ittihad - Ajman Club,
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20.00
Rio Ave - CD Nacional
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20.30
St. Pauli - Sandhausen,
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
20.30
Erzgebirge Aue - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
21.00
Gillingham - Lincoln City
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4
22.00
Niort - Chateauroux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22.00
Maritimo - Sporting Lisbon,
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV, S Sport Plus,
22.00
Benfica - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22.00
Fortuna Sittard - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22.00
Valenciennes - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22.00
Rodez - Clermont,
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22.00
Nancy - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22.00
Guingamp - Dunkerque
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22.00
Amiens - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22.00
Ajaccio - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22.00
Hertha Berlin - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22.45
Fiorentina - Inter
İtalya Serie A
Bein Sports 2
22.45
Mouscron - Kortrijk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22.45
Alaves - Valladolid
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22.45
Albacete - Mallorca
İspanya La Liga 2
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22.45
Albacete - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23.00
Albacete - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23.00
Swansea - Norwich City
İngiltere Championship
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