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Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?

Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?

"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 5 Şubat 2021 Cuma hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 5 Şubat 2021 Cuma günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 5 ŞUBAT CUMA 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

16.30

Al Dhafra - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi 

Bilyoner TV

16.30

Al Wasl - Hatta

BAE Arap Körfez Ligi 

Bilyoner TV

17.00

Bengaluru - Chennaiyin

Hindistan Süper Ligi 

Bilyoner TV

19.00

Samsunspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

 Bein Sports Max 1, TRT Spor HD

19.15

Al Ain - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19.15

Al Ittihad - Ajman Club,

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20.00

Rio Ave - CD Nacional

Portekiz Liga NOS 

Bilyoner TV

20.30

St. Pauli - Sandhausen, 

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

 

20.30

Erzgebirge Aue - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

21.00

Gillingham - Lincoln City

İngiltere EFL League 1

 Bein Sports 4

 

22.00

Niort - Chateauroux

 Fransa Ligue 2 

Bilyoner TV

22.00

Maritimo - Sporting Lisbon, 

 Portekiz Liga NOS 

 Bilyoner TV, S Sport Plus,

22.00

Benfica - Guimaraes

 Portekiz Liga NOS 

Bilyoner TV

22.00

Fortuna Sittard - Heracles

Hollanda Eredivisie 

Bilyoner TV

22.00

Valenciennes - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22.00

Rodez - Clermont,

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22.00

Nancy - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22.00

Guingamp - Dunkerque

Fransa Ligue 2 

Bilyoner TV

22.00

Amiens - Caen

Fransa Ligue 2 

Bilyoner TV

22.00

Ajaccio - Auxerre

 Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22.00

Hertha Berlin - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22.45

Fiorentina - Inter

İtalya Serie A

Bein Sports 2

22.45

Mouscron - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22.45

Alaves - Valladolid

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22.45

Albacete - Mallorca

İspanya La Liga 2

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22.45

Albacete - Mallorca

İspanya La Liga 2

 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23.00

Albacete - Mallorca

İspanya La Liga 2

 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23.00

Swansea - Norwich City

İngiltere Championship 

Bein Sports beIN Connect

Onur Çelik
Spor Editörü
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