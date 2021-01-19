Bugün hangi maç, hangi kanalda? 7 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 7 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 7 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 7 Şubat 2021 Pazartesi günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 7 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?
11:10
Sydney FC - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4 Bilyoner TV
17:00
Mumbai City - FC Goa
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
FC Viitorul - Voluntari
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Giresunspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Y.Malatyaspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Stal - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Farense - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:00
Slaven Belupo - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Panetolikos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:45
Jong Utrecht - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Ponferradina - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
21:00
Randers - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
22:00
Benfica - Famalicao
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
22:00
Maritimo - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Leeds United - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:00
Atletico Madrid - Celta Vigo
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
23:00
Lugo - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
23:00
Jong Ajax - Cambuur
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV