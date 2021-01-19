"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 7 Şubat 2021 Pazartesi hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya futbolunda 7 Şubat 2021 Pazartesi günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 7 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 HANGİ MAÇLAR VAR?

11:10

Sydney FC - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4 Bilyoner TV

17:00

Mumbai City - FC Goa

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

FC Viitorul - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00

Giresunspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Y.Malatyaspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Stal - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00

Farense - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00

Slaven Belupo - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Panetolikos - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:45

Jong Utrecht - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Ponferradina - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Randers - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

Benfica - Famalicao

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

22:00

Maritimo - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00

Leeds United - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Atletico Madrid - Celta Vigo

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Lugo - Espanyol

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Jong Ajax - Cambuur

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV