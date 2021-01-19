Bugün hangi maç, hangi kanalda? 9 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var?
Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 9 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...
"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 6 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda 9 Mart 2021 Pazartesi günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 6 MART 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?
13:00
Jeonbuk - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Ulsan - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Jeju United - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Qabala - Sebail
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
16:15
Zira - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:00
ATK Mohun Bagan - NorthEast Utd
Hindistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
PSG - Sparta Prag
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 4
20:00
Sparta Prag - Pribram
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:45
VVV Venlo - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Raith - Ayr
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:00
Inverness - Morton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Portsmouth - Sunderland
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4
23:00
Jong PSV - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
23:00
B.Dortmund - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 2, cbcsport.tv
23:00
Juventus - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 1, CBC Sport