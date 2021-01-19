Bugün hangi maç, hangi kanalda? 9 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? Süper Lig'de ve dünyada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler, internet aramalarında 'Bugün hangi maç, hangi kanalda? 9 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var?' sorularını soruyor. Detaylar haberimizde...

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"Bugün hangi maç, hangi kanalda? 6 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var?" soruları, futbol heyecanını aralıksız takip etmek isteyen tüm futbolseverlerin en çok araştırdığı soruların başında geliyor. Hafta içi ve hafta sonu Süper Lig'den Premier Lig'e, Ligue 1'den, Serie A'ya, Bundesliga'dan, La Liga'ya, birbirinden heyecanlı futbol karşılaşmaları, futbolseverleri bekliyor. Dünya futbolunda 9 Mart 2021 Pazartesi günü oynanacak tüm maçların kanal ve saat bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde... BUGÜN HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA? 6 MART 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR? 13:00 Jeonbuk - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV 13:00 Ulsan - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV 13:30 Jeju United - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV 14:00 Qabala - Sebail

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport 16:15 Zira - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport 17:00 ATK Mohun Bagan - NorthEast Utd

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV 18:00 PSG - Sparta Prag

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 4 20:00 Sparta Prag - Pribram

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV 20:45 VVV Venlo - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV 22:00 Raith - Ayr

İskoçya Championship

Bilyoner TV 22:00 Inverness - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV 22:45 Portsmouth - Sunderland

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 4 23:00 Jong PSV - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 23:00 B.Dortmund - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 2, cbcsport.tv 23:00 Juventus - Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 1, CBC Sport Bugün hangi maçlar varfutbol