Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Salı maç programı

Dünyada ve ülkemizde spor heyecanı devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçların ardından gözler dolu dolu geçmesi beklenen hafta içine çevrildi. Futbol ve basketbolun yanı sıra birçok önemli spor dalında oldukça heyecanlı ve etkili mücadeleler, sporseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 10 Kasım Salı 2020 maç programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

02:00

Cruzeiro - Guarani

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

14:45

Çeşme Basketbol - Çarşı Koleji

TKBL Federasyon Kupası

TBF TV Youtube

15:00

Anadolu Üni. - Görele Bld.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi

TRT Spor 2

15:15

Fenerbahçe Gelişim - Antalya Basket

TKBL Federasyon Kupası

TBF TV Youtube

17:00

THY - OK Kastella

CEV Kadınlar Challenge Cup

TRT Spor 2

17:00

İstanbul Üni. - Urla Bld.

TKBL Federasyon Kupası

TBF TV Youtube

17:30

GCT Düzce - Botaş Gelişim

TKBL Federasyon Kupası

TBF TV Youtube

19:00

Bahçeşehir Klj - Unics Kazan

Eurocup

NTV

20:00

Tofaş - Nymburk

FIBA Şampiyonlar Ligi

Tivibu Spor

20:00

Strasbourg - Lietuvos Rytas

FIBA Şampiyonlar Ligi

Yayın Yok

20:30

Peristeri - VEF Riga

FIBA Şampiyonlar Ligi

Yayın Yok

22:00

Bilbao Basket - Bamberg

FIBA Şampiyonlar Ligi

Tivibu Spor 2

22:30

Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna

FIBA Şampiyonlar Ligi Ertelendi

Yayın Yok

22:45

Joventut Badalona - JL Bourg

Eurocup Ertelendi

Yayın Yok

TV'DE YAYINI OLMAYAN MAÇLAR İSE ŞÖYLE