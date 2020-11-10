Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Salı maç programı
Futbolda hafta sonu heyecanının ardından Salı günü maçları ile futbol heyecanı yine tavan yapacak. 10 Kasım Salı 2020 günü oynanacak maçlar arasında araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte, 10 Kasım Salı 2020 maç programı...
Dünyada ve ülkemizde spor heyecanı devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçların ardından gözler dolu dolu geçmesi beklenen hafta içine çevrildi. Futbol ve basketbolun yanı sıra birçok önemli spor dalında oldukça heyecanlı ve etkili mücadeleler, sporseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 10 Kasım Salı 2020 maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
02:00
Cruzeiro - Guarani
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
14:45
Çeşme Basketbol - Çarşı Koleji
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube
15:00
Anadolu Üni. - Görele Bld.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi
TRT Spor 2
15:15
Fenerbahçe Gelişim - Antalya Basket
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube
17:00
THY - OK Kastella
CEV Kadınlar Challenge Cup
TRT Spor 2
17:00
İstanbul Üni. - Urla Bld.
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube
17:30
GCT Düzce - Botaş Gelişim
TKBL Federasyon Kupası
TBF TV Youtube
19:00
Bahçeşehir Klj - Unics Kazan
Eurocup
NTV
20:00
Tofaş - Nymburk
FIBA Şampiyonlar Ligi
Tivibu Spor
20:00
Strasbourg - Lietuvos Rytas
FIBA Şampiyonlar Ligi
Yayın Yok
20:30
Peristeri - VEF Riga
FIBA Şampiyonlar Ligi
Yayın Yok
22:00
Bilbao Basket - Bamberg
FIBA Şampiyonlar Ligi
Tivibu Spor 2
22:30
Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna
FIBA Şampiyonlar Ligi Ertelendi
Yayın Yok
22:45
Joventut Badalona - JL Bourg
Eurocup Ertelendi
Yayın Yok