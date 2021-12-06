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Bugün hangi maçlar var 10 Ocak 2022 Pazartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

10 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 10 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

Bugün hangi maçlar var 10 Ocak 2022 Pazartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

10 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Ocak 2022 Pazartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:00
Fenerbahçe - Adana Demirspor
TFF Elit U19 Ligi
Fb TV

16:00
Senegal - Zimbabve
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

19:00
Torino - Fiorentina
İtalya Serie A Ertelendi
S Sport, Bilyoner TV

19:00
Fas - Gana
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

19:00
Gine - Malavi
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

20:00
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Altınordu - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor,

20:45
Jong Utrecht - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:45
Toulouse - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV, Bein Sports 2

22:55
Manchester Utd - Aston Villa
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2

23:00
Espanyol - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Real Oviedo - Eibar
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV

23:15
Gil Vicente - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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