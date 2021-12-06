Bugün hangi maçlar var 10 Ocak 2022 Pazartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

10 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Ocak 2022 Pazartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:00

Fenerbahçe - Adana Demirspor

TFF Elit U19 Ligi

Fb TV

16:00

Senegal - Zimbabve

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

19:00

Torino - Fiorentina

İtalya Serie A Ertelendi

S Sport, Bilyoner TV

19:00

Fas - Gana

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

19:00

Gine - Malavi

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

20:00

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Altınordu - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor,

20:45

Jong Utrecht - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:45

Toulouse - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV, Bein Sports 2

22:55

Manchester Utd - Aston Villa

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 2

23:00

Espanyol - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Real Oviedo - Eibar

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:15

Gil Vicente - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV