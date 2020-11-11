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Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım 2020 maç programı

Avrupa'da ve ülkemizde liglere verilen ara nedeniyle milli takımların hazırlık maçları oynanıyor. 11 Kasım'da Türkiye ile Hırvatistan'da hazırlık müsabakasında karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 11 Kasım 2020 maç programı...

Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım 2020 maç programı

Avrupa'da ve ülkemizde liglere verilen ara nedeniyle milli takımların hazırlık maçları oynanıyor. 11 Kasım'da Türkiye ile Hırvatistan'da hazırlık müsabakasında karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 11 Kasım 2020 maç programı...

11 KASIM 2020 MAÇ PROGRAMI

00:45
Delfin Sc - CSD Macara
Ekvador Primera
Bilyoner TV

01:00
CSA - Chapecoense
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

02:00
Sporting Cristal - Alianza Huanuco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

02:45
General Diaz - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

02:45
River Plate - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:00
Barcelona Guayaquil - Indep. Valle
Ekvador Primera
Bilyoner TV

03:30
Confianca - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

11:30
SKA Khabarovsk - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

13:00
Gamba Osaka - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Krasnodar 2 - Samara
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:00
Veles Moskova - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00
Akron Togliatti - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00
Yenisey - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00
Tekstilshtik - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00
Nizhny Novgorod - Chertanovo
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00
Orenburg - Omsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
FK Chayka - Dinamo Bryansk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:30
Yaroslavl - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:00
Grau - San Martin
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Torpedo Moskova - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:30
Lokomotiv Kuban - Virtus Bologna
Eurocup
S Sport 2 S Sport Plus

20:15
SD Aucas - CD Olmedo
Ekvador Primera
Bilyoner TV

20:45
Türkiye - Hırvatistan
Hazırlık Maçı

22:30
Mushuc Runa - LDU Quito
Ekvador Primera

22:45
Almanya - Çekya
Hazırlık Maçı
S Sport Plus S Sport

22:45
Belçika - İsviçre
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

22:45
Fransa - Finlandiya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

22:45
Hollanda - İspanya
Hazırlık Maçı
S Sport Plus S Sport 2

22:45
Slovenya - Azerbaycan
Hazırlık Maçı
CBC Sport

23:30
FC Carlos Stein - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

Onur Çelik
Spor Editörü


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