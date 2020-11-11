Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım 2020 maç programı
Avrupa'da ve ülkemizde liglere verilen ara nedeniyle milli takımların hazırlık maçları oynanıyor. 11 Kasım'da Türkiye ile Hırvatistan'da hazırlık müsabakasında karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 11 Kasım 2020 maç programı...
Avrupa'da ve ülkemizde liglere verilen ara nedeniyle milli takımların hazırlık maçları oynanıyor. 11 Kasım'da Türkiye ile Hırvatistan'da hazırlık müsabakasında karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 11 Kasım 2020 maç programı...
11 KASIM 2020 MAÇ PROGRAMI
00:45
Delfin Sc - CSD Macara
Ekvador Primera
Bilyoner TV
01:00
CSA - Chapecoense
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
02:00
Sporting Cristal - Alianza Huanuco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
02:45
General Diaz - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
02:45
River Plate - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:00
Barcelona Guayaquil - Indep. Valle
Ekvador Primera
Bilyoner TV
03:30
Confianca - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
11:30
SKA Khabarovsk - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
13:00
Gamba Osaka - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Krasnodar 2 - Samara
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
14:00
Veles Moskova - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
15:00
Akron Togliatti - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
15:00
Yenisey - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
15:00
Tekstilshtik - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Nizhny Novgorod - Chertanovo
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Orenburg - Omsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
FK Chayka - Dinamo Bryansk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:30
Yaroslavl - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:00
Grau - San Martin
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Torpedo Moskova - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:30
Lokomotiv Kuban - Virtus Bologna
Eurocup
S Sport 2 S Sport Plus
20:15
SD Aucas - CD Olmedo
Ekvador Primera
Bilyoner TV
20:45
Türkiye - Hırvatistan
Hazırlık Maçı
22:30
Mushuc Runa - LDU Quito
Ekvador Primera
22:45
Almanya - Çekya
Hazırlık Maçı
S Sport Plus S Sport
22:45
Belçika - İsviçre
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
22:45
Fransa - Finlandiya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
22:45
Hollanda - İspanya
Hazırlık Maçı
S Sport Plus S Sport 2
22:45
Slovenya - Azerbaycan
Hazırlık Maçı
CBC Sport
23:30
FC Carlos Stein - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV