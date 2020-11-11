Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım 2020 maç programı

Avrupa'da ve ülkemizde liglere verilen ara nedeniyle milli takımların hazırlık maçları oynanıyor. 11 Kasım'da Türkiye ile Hırvatistan'da hazırlık müsabakasında karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 11 Kasım 2020 maç programı...

11 KASIM 2020 MAÇ PROGRAMI

00:45

Delfin Sc - CSD Macara

Ekvador Primera

Bilyoner TV

01:00

CSA - Chapecoense

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

02:00

Sporting Cristal - Alianza Huanuco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

02:45

General Diaz - Libertad

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

02:45

River Plate - Guairena

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:00

Barcelona Guayaquil - Indep. Valle

Ekvador Primera

Bilyoner TV

03:30

Confianca - Botafogo SP

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

11:30

SKA Khabarovsk - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

13:00

Gamba Osaka - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Krasnodar 2 - Samara

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

14:00

Veles Moskova - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Akron Togliatti - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Yenisey - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Tekstilshtik - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

Nizhny Novgorod - Chertanovo

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

Orenburg - Omsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

FK Chayka - Dinamo Bryansk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:30

Yaroslavl - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

19:00

Grau - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Torpedo Moskova - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

19:30

Lokomotiv Kuban - Virtus Bologna

Eurocup

S Sport 2 S Sport Plus

20:15

SD Aucas - CD Olmedo

Ekvador Primera

Bilyoner TV

20:45

Türkiye - Hırvatistan

Hazırlık Maçı

22:30

Mushuc Runa - LDU Quito

Ekvador Primera

22:45

Almanya - Çekya

Hazırlık Maçı

S Sport Plus S Sport

22:45

Belçika - İsviçre

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

22:45

Fransa - Finlandiya

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

22:45

Hollanda - İspanya

Hazırlık Maçı

S Sport Plus S Sport 2

22:45

Slovenya - Azerbaycan

Hazırlık Maçı

CBC Sport

23:30

FC Carlos Stein - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV