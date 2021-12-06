Bugün hangi maçlar var 11 Ocak 2022 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

11 OCAK 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Ocak 2022 Salı oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:00

Cezayir - Sierra Leone

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

16:00

Dubai - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:30

Al Jazira - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:00

Nijerya - Mısır

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

22:00

Sudan - Gine Bissau

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

22:45

Cagliari - Bologna

İtalya Serie A Ertelendi

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Southampton - Brentford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

23:00

Everton - Leicester City

İngiltere Premier Lig Ertelendi

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