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  3. Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım Perşembe maç programı

Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım Perşembe maç programı

Futbol, milli maç arasında olmasına rağmen hazırlık maçları ve Avrupa Şampiyonası elemeleriyle devam ediyor. Bugün hangi maçlar var sorusunu soran futbolseverler, 12 Kasım Perşembe maç programı başlığıyla araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım Perşembe maç programı

Futbol, milli maç arasında olmasına rağmen hazırlık maçları ve Avrupa Şampiyonası elemeleriyle devam ediyor. Bugün hangi maçlar var sorusunu soran futbolseverler, 12 Kasım Perşembe maç programı başlığıyla araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 KASIM PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

00:45
Bahia - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

00:45
Universidad Catolica - Guayaquil City
Ekvador Primera
Bilyoner TV

01:15
Olimpia Asuncion - 12 de Octubre
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:00
Portoviejo - Emelec
Ekvador Primera
Bilyoner TV

03:30
Cerro Porteno - Sol De America
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

13:00
Bursa BB - Yalova VIP
TKBL Federasyon Kupası Çeyrek Final
TBF TV Youtube

14:35
Evergrande - Jiangsu Suning
Çin Süper Ligi
S Sport Plus

15:00
Litvanya - Sırbistan
Kadınlar Eurobasket Elemeleri
TRT Spor 2

15:00
PTT - Eczacıbaşı
TVF Sultanlar Ligi
TRT Spor 2

15:15
Botaş Gelişim - Sakarya Yükseliş
TKBL Federasyon Kupası Çeyrek Final
TBF TV Youtube

16:00
Zalgiris Vilnius - Suduva
Litvanya A Lyga
Delfi Sportas Youtube

16:00
Uganda - Güney Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

16:15
İzlanda - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

16:30
N.Podoroska - C.Giorgi
WTA Linz
Eurosport 2

17:00
Köln - Bochum
Hazırlık Maçı
FC Köln Youtube

17:00
Juve Stabia - Palermo
İtalya Serie C
Eleven Sports Italia Youtube

19:00
Carlos Mannucci - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Zambiya - Botsvana
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00
Kongo - Esvatini
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00
Gana - Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00
Kamerun - Mozambik
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00
Carlos Mannucci - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Zambiya - Botsvana
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00
Kongo - Esvatini
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00
Gana - Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00
Kamerun - Mozambik
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:00
Gabon - Gambiya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:00
Fildişi Sahili - Madagaskar
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:00
Cezayir - Zimbabve
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:00
Burkina Faso - Malawi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:00
Olympiakos - Alba Berlin
THY Euroleague
Bein Sports Max 1

22:05
Maccabi Fox - Zalgiris Kaunas
THY Euroleague
Bein Sports 4

22:45
Kuzey İrlanda - Slovakya
UEFA Euro 2021 Elemeleri
UEFA.tv

22:45
Macaristan - İzlanda
UEFA Euro 2021 Elemeleri
S Sport Plus S Sport

22:45
Sırbistan - İskoçya
UEFA Euro 2021 Elemeleri
S Sport 2 S Sport Plus

23:00
Barcelona - Fenerbahçe Beko
THY Euroleague
Bein Sports 3

23:00
İngiltere - İrlanda
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

23:30
Huancayo - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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