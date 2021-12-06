Bugün hangi maçlar var 12 Ocak 2022 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
12 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 12 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Ocak 2022 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:00
Sydney FC - Brisbane Roar
Avustralya Federasyon Kupası
Bilyoner TV
12:00
Adana İdmanyurdu - Galatasaray
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
GS TV
16:00
Tunus - Mali
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
18:15
Smyrnis - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Moritanya - Gambiya
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
19:30
Atalanta - Venezia
İtalya Kupası Son 16
TRT Spor, Bilyoner TV
21:45
Rio Ave - Tondela
Portekiz Lig Kupası
Biyoner TV
Futbol
22:00
Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili
CAF Afrika Uluslar Kupasi
22:00
Barcelona - Real Madrid
İspanya Süper Kupa Yarı Final
Bilyoner TV
22:45
West Ham - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
22:45
Tottenham - Chelsea
İngiltere Lig Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
23:00
Inter - Juventus
İtalya Süper Kupa Final
TRT Spor
23:45
Vizela - Porto
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV