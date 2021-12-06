Bugün hangi maçlar var 12 Ocak 2022 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Ocak 2022 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:00

Sydney FC - Brisbane Roar

Avustralya Federasyon Kupası

Bilyoner TV

12:00

Adana İdmanyurdu - Galatasaray

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

GS TV

16:00

Tunus - Mali

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

18:15

Smyrnis - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Moritanya - Gambiya

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

19:30

Atalanta - Venezia

İtalya Kupası Son 16

TRT Spor, Bilyoner TV

21:45

Rio Ave - Tondela

Portekiz Lig Kupası

Biyoner TV

Futbol

22:00

Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili

CAF Afrika Uluslar Kupasi

22:00

Barcelona - Real Madrid

İspanya Süper Kupa Yarı Final

Bilyoner TV

22:45

West Ham - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

22:45

Tottenham - Chelsea

İngiltere Lig Kupası Yarı Final

Bilyoner TV

23:00

Inter - Juventus

İtalya Süper Kupa Final

TRT Spor

23:45

Vizela - Porto

Portekiz Lig Kupası

Bilyoner TV