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Bugün hangi maçlar var 12 Ocak 2022 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

12 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 12 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

Bugün hangi maçlar var 12 Ocak 2022 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 12 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Ocak 2022 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:00
Sydney FC - Brisbane Roar
Avustralya Federasyon Kupası
Bilyoner TV

12:00
Adana İdmanyurdu - Galatasaray
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
GS TV

16:00
Tunus - Mali
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

18:15
Smyrnis - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Moritanya - Gambiya
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

19:30
Atalanta - Venezia
İtalya Kupası Son 16
TRT Spor, Bilyoner TV

21:45
Rio Ave - Tondela
Portekiz Lig Kupası
Biyoner TV

Futbol
22:00
Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili
CAF Afrika Uluslar Kupasi

22:00
Barcelona - Real Madrid
İspanya Süper Kupa Yarı Final
Bilyoner TV

22:45
West Ham - Norwich City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus 

22:45
Tottenham - Chelsea
İngiltere Lig Kupası Yarı Final
Bilyoner TV

23:00
Inter - Juventus
İtalya Süper Kupa Final
TRT Spor

23:45
Vizela - Porto
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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