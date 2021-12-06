Bugün hangi maçlar var 13 Ocak 2022 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Ocak 2022 Perşembe oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



12:00

Ahmet Nur Çebi

Basın Toplantısı

A Spor, TRT Spor, Bein Sports, Tivibu Spor, BJK TV

19:00

Kamerun - Etiyopya

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

20:00

Napoli - Fiorentina

İtalya Kupası Son 16

TRT Spor, Bilyoner TV

21:00

Famalicao - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Yeşil Burun Adaları - Burkina Faso

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

22:00

Atletico Madrid - Athletic Bilbao

İspanya Süper Kupa Yarı Final

Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:30

Benevento - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Lecce - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:45

Liverpool - Arsenal

İngiltere Lig Kupası Yarı Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Milan - Genoa

İtalya Kupası Son 16

TRT Spor, Bilyoner TV