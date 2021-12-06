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  3. Bugün hangi maçlar var 13 Ocak 2022 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Bugün hangi maçlar var 13 Ocak 2022 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 13 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

Bugün hangi maçlar var 13 Ocak 2022 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Ocak 2022 Perşembe oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.


12:00
Ahmet Nur Çebi
Basın Toplantısı
A Spor, TRT Spor, Bein Sports, Tivibu Spor, BJK TV

19:00
Kamerun - Etiyopya
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

20:00
Napoli - Fiorentina
İtalya Kupası Son 16
TRT Spor, Bilyoner TV

21:00
Famalicao - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00
Yeşil Burun Adaları - Burkina Faso
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV

22:00
Atletico Madrid - Athletic Bilbao
İspanya Süper Kupa Yarı Final
Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:30
Benevento - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Lecce - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:45
Liverpool - Arsenal
İngiltere Lig Kupası Yarı Final
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Milan - Genoa
İtalya Kupası Son 16
TRT Spor, Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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