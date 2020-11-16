Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazartesi maç programı

Milli maçların oynandığı haftada Uluslar Ligi karşılaşmaları, futbol heyecanını ayakta tutuyor. 16 Kasım Pazartesi gününde de Avrupa'dan ve dünyadan birçok futbol mücadelesi izleyicileri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 16 Kasım Pazartesi maç programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

00:00

Las Palmas - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

00:25

Seattle Seahawks - LA Rams

NFL

S Sport 2 S Sport Plus

00:30

Universidad de Chile - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

00:45

Emelec - Tecnico Universitario

Ekvador Primera

Bilyoner TV

01:30

Libertad - Nacional Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:00

El Nacional - Barcelona Guayaquil

Ekvador Primera

Bilyoner TV

03:00

Universidad Catolica - Cobresal

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

19:00

Grau - FC Carlos Stein

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Sport Boys - Carlos Mannucci

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:15

Melgar - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

22:45

Plymouth - Portsmouth

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2

23:00

Sporting Gijon - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Fransa - İsviçre

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bein Sports 4

23:30

Cusco - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30

Huancayo - Llacuabamba

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV