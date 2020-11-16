2020-2021 Çatalcaspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Gölcükspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çarşambaspor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucuSarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu2020-2021 Kahta 02 Spor, Yomra Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazartesi maç programı

Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazartesi maç programı

Milli maçların oynandığı haftada Uluslar Ligi karşılaşmaları, futbol heyecanını ayakta tutuyor. 16 Kasım Pazartesi gününde de Avrupa'dan ve dünyadan birçok futbol mücadelesi izleyicileri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 16 Kasım Pazartesi maç programı...

Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazartesi maç programı

Milli maçların oynandığı haftada Uluslar Ligi karşılaşmaları, futbol heyecanını ayakta tutuyor. 16 Kasım Pazartesi gününde de Avrupa'dan ve dünyadan birçok futbol mücadelesi izleyicileri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 16 Kasım Pazartesi maç programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

00:00
Las Palmas - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

00:25
Seattle Seahawks - LA Rams
NFL
S Sport 2 S Sport Plus

00:30
Universidad de Chile - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

00:45
Emelec - Tecnico Universitario
Ekvador Primera
Bilyoner TV

01:30
Libertad - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:00
El Nacional - Barcelona Guayaquil
Ekvador Primera
Bilyoner TV

03:00
Universidad Catolica - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

19:00
Grau - FC Carlos Stein
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Sport Boys - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:15
Melgar - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

22:45
Plymouth - Portsmouth
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2

23:00
Sporting Gijon - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00
Fransa - İsviçre
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bein Sports 4

23:30
Cusco - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

23:30
Huancayo - Llacuabamba
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT