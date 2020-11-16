Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazartesi maç programı
Milli maçların oynandığı haftada Uluslar Ligi karşılaşmaları, futbol heyecanını ayakta tutuyor. 16 Kasım Pazartesi gününde de Avrupa'dan ve dünyadan birçok futbol mücadelesi izleyicileri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 16 Kasım Pazartesi maç programı...
Milli maçların oynandığı haftada Uluslar Ligi karşılaşmaları, futbol heyecanını ayakta tutuyor. 16 Kasım Pazartesi gününde de Avrupa'dan ve dünyadan birçok futbol mücadelesi izleyicileri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 16 Kasım Pazartesi maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
00:00
Las Palmas - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
00:25
Seattle Seahawks - LA Rams
NFL
S Sport 2 S Sport Plus
00:30
Universidad de Chile - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
00:45
Emelec - Tecnico Universitario
Ekvador Primera
Bilyoner TV
01:30
Libertad - Nacional Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:00
El Nacional - Barcelona Guayaquil
Ekvador Primera
Bilyoner TV
03:00
Universidad Catolica - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
19:00
Grau - FC Carlos Stein
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Sport Boys - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
Melgar - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
22:45
Plymouth - Portsmouth
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2
23:00
Sporting Gijon - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
23:00
Fransa - İsviçre
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bein Sports 4
23:30
Cusco - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:30
Huancayo - Llacuabamba
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV