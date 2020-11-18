Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım Çarşamba maç programı

Bugün hangi maçlar var? sorusu milyonlarca sporsever tarafından soruluyor. Uluslar Ligi maçlarının heyecanının devam ettiği Çarşamba gününde bugün hangi maçlar var sorusuna cevap aradık. İşte 18 Kasım Çarşamba günü maç programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 KASIM ÇARŞAMBA

00:00

Sampaio Correa - Nautico

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

00:00

Ekvador - Kolombiya

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler

Bilyoner TV

00:00

Venezuela - Şili

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler

Bilyoner TV

02:00

Paraguay - Bolivya

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler

Bilyoner TV

02:00

Uruguay - Brezilya

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler

Yayın Yok

03:30

Peru - Arjantin

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler

Yayın Yok

13:00

Amedspor - Kocaelispor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Sakaryaspor - Mamak FK

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Vanspor - Elazığspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

18:00

Arnavutluk - Belarus

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

18:00

Kazakistan - Litvanya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus

20:00

Ermenistan - Kuzey Makedonya

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

20:00

Gürcistan - Estonya

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

20:30

Real Madrid - Maccabi Fox

THY Euroleague

Bein Sports 3

20:30

Nymburk - Keravnos

FIBA Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

20:30

SP Burgos - HC Brindisi

FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA TV

20:30

Promitheas - Bursaspor

Eurocup Ertelendi

Yayın Yok

22:00

Alba Berlin - Asvel Villeurbanne

THY Euroleague

Bein Sports 4

22:00

Bakken Bears - BS Sassari

FIBA Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

22:30

Catania - Vibonese

İtalya Serie C

Eleven Sports Italia Youtube

22:45

Kosova - Moldova

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

22:45

Yunanistan - Slovenya

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

22:45

Sırbistan - Rusya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus S Sport

22:45

Polonya - Hollanda

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

22:45

Kuzey İrlanda - Romanya

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

22:45

Macaristan - Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

TRT 1 CBC Sport

22:45

İsrail - İskoçya

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

22:45

Belçika - Danimarka

UEFA Uluslar Ligi

S Sport 2 S Sport Plus

22:45

İrlanda - Bulgaristan

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

22:45

Avusturya - Norveç

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

22:45

Olimpia Milano - Kızılyıldız

THY Euroleague

Bein Sports 3

22:45

Bosna Hersek - İtalya

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

22:45

Çekya - Slovakya

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

22:45

Galler - Finlandiya

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

22:45

İngiltere - İzlanda

UEFA Uluslar Ligi

UEFA.tv

23:00

Barcelona - Olympiakos

THY Euroleague Ertelendi

Yayın Yok