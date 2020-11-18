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  3. Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım Çarşamba maç programı

Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım Çarşamba maç programı

Bugün hangi maçlar var? sorusu milyonlarca sporsever tarafından soruluyor. Uluslar Ligi maçlarının heyecanının devam ettiği Çarşamba gününde bugün hangi maçlar var sorusuna cevap aradık. İşte 18 Kasım Çarşamba günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım Çarşamba maç programı

Bugün hangi maçlar var? sorusu milyonlarca sporsever tarafından soruluyor. Uluslar Ligi maçlarının heyecanının devam ettiği Çarşamba gününde bugün hangi maçlar var sorusuna cevap aradık. İşte 18 Kasım Çarşamba günü maç programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 KASIM ÇARŞAMBA

00:00
Sampaio Correa - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

00:00
Ekvador - Kolombiya
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
Bilyoner TV

00:00
Venezuela - Şili
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
Bilyoner TV

02:00
Paraguay - Bolivya
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
Bilyoner TV

02:00
Uruguay - Brezilya
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
Yayın Yok

03:30
Peru - Arjantin
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
Yayın Yok

13:00
Amedspor - Kocaelispor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Sakaryaspor - Mamak FK
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Vanspor - Elazığspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

18:00
Arnavutluk - Belarus
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus

18:00
Kazakistan - Litvanya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus

20:00
Ermenistan - Kuzey Makedonya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

20:00
Gürcistan - Estonya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

20:30
Real Madrid - Maccabi Fox
THY Euroleague
Bein Sports 3

20:30
Nymburk - Keravnos
FIBA Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

20:30
SP Burgos - HC Brindisi
FIBA Şampiyonlar Ligi
FIBA TV

20:30
Promitheas - Bursaspor
Eurocup Ertelendi
Yayın Yok

22:00
Alba Berlin - Asvel Villeurbanne
THY Euroleague
Bein Sports 4

22:00
Bakken Bears - BS Sassari
FIBA Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

22:30
Catania - Vibonese
İtalya Serie C
Eleven Sports Italia Youtube

22:45
Kosova - Moldova
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

22:45
Yunanistan - Slovenya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

22:45
Sırbistan - Rusya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus S Sport

22:45
Polonya - Hollanda
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

22:45
Kuzey İrlanda - Romanya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

22:45
Macaristan - Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
TRT 1 CBC Sport

22:45
İsrail - İskoçya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

22:45
Belçika - Danimarka
UEFA Uluslar Ligi
S Sport 2 S Sport Plus

22:45
İrlanda - Bulgaristan
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

22:45
Avusturya - Norveç
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

22:45
Olimpia Milano - Kızılyıldız
THY Euroleague
Bein Sports 3

22:45
Bosna Hersek - İtalya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

22:45
Çekya - Slovakya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

22:45
Galler - Finlandiya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

22:45
İngiltere - İzlanda
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv

23:00
Barcelona - Olympiakos
THY Euroleague Ertelendi
Yayın Yok

Onur Çelik
Spor Editörü


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