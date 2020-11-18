Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var? sorusu milyonlarca sporsever tarafından soruluyor. Uluslar Ligi maçlarının heyecanının devam ettiği Çarşamba gününde bugün hangi maçlar var sorusuna cevap aradık. İşte 18 Kasım Çarşamba günü maç programı...
Bugün hangi maçlar var? sorusu milyonlarca sporsever tarafından soruluyor. Uluslar Ligi maçlarının heyecanının devam ettiği Çarşamba gününde bugün hangi maçlar var sorusuna cevap aradık. İşte 18 Kasım Çarşamba günü maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 KASIM ÇARŞAMBA
00:00
Sampaio Correa - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
00:00
Ekvador - Kolombiya
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
Bilyoner TV
00:00
Venezuela - Şili
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
Bilyoner TV
02:00
Paraguay - Bolivya
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
Bilyoner TV
02:00
Uruguay - Brezilya
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
Yayın Yok
03:30
Peru - Arjantin
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
Yayın Yok
13:00
Amedspor - Kocaelispor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Sakaryaspor - Mamak FK
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Vanspor - Elazığspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
18:00
Arnavutluk - Belarus
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
18:00
Kazakistan - Litvanya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus
20:00
Ermenistan - Kuzey Makedonya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
20:00
Gürcistan - Estonya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
20:30
Real Madrid - Maccabi Fox
THY Euroleague
Bein Sports 3
20:30
Nymburk - Keravnos
FIBA Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
20:30
SP Burgos - HC Brindisi
FIBA Şampiyonlar Ligi
FIBA TV
20:30
Promitheas - Bursaspor
Eurocup Ertelendi
Yayın Yok
22:00
Alba Berlin - Asvel Villeurbanne
THY Euroleague
Bein Sports 4
22:00
Bakken Bears - BS Sassari
FIBA Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
22:30
Catania - Vibonese
İtalya Serie C
Eleven Sports Italia Youtube
22:45
Kosova - Moldova
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
22:45
Yunanistan - Slovenya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
22:45
Sırbistan - Rusya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus S Sport
22:45
Polonya - Hollanda
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
22:45
Kuzey İrlanda - Romanya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
22:45
Macaristan - Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
TRT 1 CBC Sport
22:45
İsrail - İskoçya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
22:45
Belçika - Danimarka
UEFA Uluslar Ligi
S Sport 2 S Sport Plus
22:45
İrlanda - Bulgaristan
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
22:45
Avusturya - Norveç
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
22:45
Olimpia Milano - Kızılyıldız
THY Euroleague
Bein Sports 3
22:45
Bosna Hersek - İtalya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
22:45
Çekya - Slovakya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
22:45
Galler - Finlandiya
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
22:45
İngiltere - İzlanda
UEFA Uluslar Ligi
UEFA.tv
23:00
Barcelona - Olympiakos
THY Euroleague Ertelendi
Yayın Yok