Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2020 maç takvimi
Futbolda birbirinden heyecanlı maçlar, 20 Ekim 2020 Salı günü de devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim 2020 maç takvimi...
Futbolda heyecan hafta içi de durmuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun başladığı haftada birbirinden heyecanlı ve takip edilesi maçlar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabını verdiğimiz haberimizde, 20 Ekim 2020 maç takvimini derledik. Buna göre, futbolda 2020-2021 sezonunun oynandığı günlerde 20 Ekim Salı günü oynanacak maçlar haberimizde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim 2020 maç takvimi...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 | Ankara Keçiörengücü vs Bandırmaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor
14:30 | Bld. Kütahyaspor vs Darıca GB | A Spor
17:00 | İçel İdmanyurdu vs Payasspor | A Spor
19:00 | Eskişehirspor vs Samsunspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor
19:55 | Zenit St. Petersburg vs Club Brugge | beIN SPORTS HD 3
19:55 | Dynamo Kiev vs Juventus | beIN SPORTS HD 2
20:00 | Karşıyaka vs Bergama Bld | A Spor
21:45 | Norwich vs Birmingham | beIN CONNECT
22:00 | Paris Saint-Germain vs Man United | beIN SPORTS HD 2
22:00 | Barcelona vs Ferencváros | beIN SPORTS HD 3
22:00 | Chelsea vs Sevilla | beIN SPORTS HD 4
22:00 | RB Leipzig vs İstanbul Başakşehir | beIN SPORTS HD 1
22:00 | Rennes vs Krasnodar | beIN MAX HD 2
SÜPER LİG'DE 6. HAFTA PROGRAMI
Kasımpaşa - Göztepe
Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)
Gaziantep FK - Konyaspor
Erzurumspor - Galatasaray
Başakşehir - Antalyaspor
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
Alanyapsor - Fatih Karagümrük
Fenerbahçe - Trabzonspor
Sivasspor - Çaykur Rizespor
Denizlispor - Beşiktaş
Haftayı bay geçen takım: Kayserispor