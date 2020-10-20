Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2020 maç takvimi

Futbolda heyecan hafta içi de durmuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun başladığı haftada birbirinden heyecanlı ve takip edilesi maçlar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabını verdiğimiz haberimizde, 20 Ekim 2020 maç takvimini derledik. Buna göre, futbolda 2020-2021 sezonunun oynandığı günlerde 20 Ekim Salı günü oynanacak maçlar haberimizde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim 2020 maç takvimi...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 | Ankara Keçiörengücü vs Bandırmaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

14:30 | Bld. Kütahyaspor vs Darıca GB | A Spor

17:00 | İçel İdmanyurdu vs Payasspor | A Spor

19:00 | Eskişehirspor vs Samsunspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

19:55 | Zenit St. Petersburg vs Club Brugge | beIN SPORTS HD 3

19:55 | Dynamo Kiev vs Juventus | beIN SPORTS HD 2

20:00 | Karşıyaka vs Bergama Bld | A Spor

21:45 | Norwich vs Birmingham | beIN CONNECT

22:00 | Paris Saint-Germain vs Man United | beIN SPORTS HD 2

22:00 | Barcelona vs Ferencváros | beIN SPORTS HD 3

22:00 | Chelsea vs Sevilla | beIN SPORTS HD 4

22:00 | RB Leipzig vs İstanbul Başakşehir | beIN SPORTS HD 1

22:00 | Rennes vs Krasnodar | beIN MAX HD 2

SÜPER LİG'DE 6. HAFTA PROGRAMI

Kasımpaşa - Göztepe

Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)

Gaziantep FK - Konyaspor

Erzurumspor - Galatasaray

Başakşehir - Antalyaspor

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Alanyapsor - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe - Trabzonspor

Sivasspor - Çaykur Rizespor

Denizlispor - Beşiktaş

Haftayı bay geçen takım: Kayserispor