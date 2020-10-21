Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim 2020 Çarşamba maç programı

Futbolda heyecan hafta içi de durmuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun başladığı haftada birbirinden heyecanlı ve takip edilesi maçlar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabını verdiğimiz haberimizde, 21 Ekim 2020 maç takvimini derledik. Buna göre, futbolda 2020-2021 sezonunun oynandığı günlerde 21 Ekim Salı günü oynanacak maçlar haberimizde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim 2020 maç takvimi...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

⚽️ 13:00 | Esenler Erokspor vs Arnavutköy Belediyespor | A Spor

⚽️ 13:30 | Giresunspor vs Adanaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

⚽️ 15:00 | Tekirdağspor vs Silivrispor | A Spor

⚽️ 16:00 | Adana Demirspor vs Ümraniyespor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

⚽️ 19:00 | Fethiyespor vs Nazilli Belediyespor | A Spor

⚽️ 19:00 Balıkesirspor vs Boluspor | beIN SPORTS MAX HD 2, TRT Avaz

⚽️ 19:00 | Altınordu vs Altay | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

⚽️ 19:30 | Hamburg vs Erzgebirge Aue | S Sport 2

⚽️ 19:55 | Real Madrid vs Shakhtar | beIN SPORTS HD 1

⚽️ 19:55 | Salzburg vs Lokomotiv Moskova | beIN SPORTS HD 2

⚽️ 22:00 | Manchester City vs Porto | beIN SPORTS HD 3

⚽️ 22:00 | Midtjylland vs Atalanta | beIN SPORTS MAX HD 1

⚽️ 22:00 | Inter vs Mönchengladbach | beIN SPORTS HD 4

⚽️ 22:00 | Bayern München vs Atl. Madrid | beIN SPORTS HD 1

⚽️ 22:00 | Ajax vs Liverpool | beIN SPORTS HD 2

⚽️ 22:00 | Olympiakos vs Marsilya | beIN SPORTS MAX HD 2

SÜPER LİG'DE 6. HAFTA PROGRAMI

Kasımpaşa - Göztepe

Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)

Gaziantep FK - Konyaspor

Erzurumspor - Galatasaray

Başakşehir - Antalyaspor

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Alanyapsor - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe - Trabzonspor

Sivasspor - Çaykur Rizespor

Denizlispor - Beşiktaş

Haftayı bay geçen takım: Kayserispor