Dünya üzerinde en çok takipçisi ve taraftarı bulunan spor organizasyonu futbol, 2020-2021 heyecanıyla oynanmaya devam ediyor. Türkiye'de ve dünyada her günü ayrı bir heyecanla geçen futbol serüveni, bu akşamda oldukça zorlu ve kritik maçlar oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nin de başladığı bugün, birbirinden güzel maçlar futbolseverleri bekliyor. "Bugün hangi maçlar var" sorusunu haberimizde cevapladık. İşte 22 Ekim 2020 Perşembe maç programı...

TV'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00

Erbaaspor - Yozgatspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

13:30

Tuzlaspor - Ankaraspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD | Bein Sports Max 1

15:00

Derince Bld. - Çankaya FK

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

16:00

İstanbulspor - Akhisarspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD | Bein Sports Max 1

17:30

Leganes - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

18:00

HIFK Helsinki - Rovaniemi

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Honka - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Inter Turku - TPS Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

KuPS - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

SJK - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00

Menemenspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Bucaspor - Somaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:55

Young Boys - AS Roma

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 4

19:55

Standard Liege - Rangers

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

19:55

Rijeka - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

Rapid Wien - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

19:55

PSV - Granada

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

PAOK - Omonia

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

Napoli - AZ Alkmaar

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 2

19:55

Lech Poznan - Benfica

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

Hapoel Beer Sheva - Slavia Prag

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

Dundalk - Molde

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

CSKA Sofya - Cluj

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

B.Leverkusen - Nice

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

20:00

Real Oviedo - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00

Zenit Basket - Olimpia Milano

THY Euroleague Ertelendi

Yayın Yok

20:00

Zalgiris Kaunas - Valencia Basket

THY Euroleague

Bein Sports Max 2

20:00

Mallorca - Albacete

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00

Mallorca - Albacete

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

THY Euroleague

Bein Sports 3

21:45

Kızılyıldız - CSKA Moskova

THY Euroleague

Bein Sports 4

22:00

Slovan Liberec - KAA Gent

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

Wolfsberg - CSKA Moskova

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

Villarreal - Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 1

22:00

Tottenham - LASK

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

22:00

Sparta Prag - Lille

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 1

22:00

Braga - AEK Athens

UEFA Avrupa Ligi

Bilyoner TV

22:00

M.Tel Aviv - Karabağ

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect CBC Sport

22:00

Leicester City - Zory Luhansk

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 2

22:00

Hoffenheim - Crvena Zvezda

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

22:00

Dinamo Zagreb - Feyenoord

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

22:00

Celtic - AC Milan

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 2

22:30

Malaga - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV