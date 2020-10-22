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  3. Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim 2020 Perşembe maç programı

Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim 2020 Perşembe maç programı

Türkiye'de ve dünyada futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi heyecanı da bugün başlıyor. Futbolseverler tarafından sorulan "Bugün hangi maçlar var" sorusunu haberimizde cevapladık. İşte 22 Ekim 2020 Perşembe maç programı...

Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim 2020 Perşembe maç programı

Dünya üzerinde en çok takipçisi ve taraftarı bulunan spor organizasyonu futbol, 2020-2021 heyecanıyla oynanmaya devam ediyor. Türkiye'de ve dünyada her günü ayrı bir heyecanla geçen futbol serüveni, bu akşamda oldukça zorlu ve kritik maçlar oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nin de başladığı bugün, birbirinden güzel maçlar futbolseverleri bekliyor. "Bugün hangi maçlar var" sorusunu haberimizde cevapladık. İşte 22 Ekim 2020 Perşembe maç programı...

TV'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00
Erbaaspor - Yozgatspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

13:30
Tuzlaspor - Ankaraspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD | Bein Sports Max 1

15:00
Derince Bld. - Çankaya FK
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

16:00
İstanbulspor - Akhisarspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD | Bein Sports Max 1

17:30
Leganes - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

18:00
HIFK Helsinki - Rovaniemi
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Honka - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Inter Turku - TPS Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KuPS - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
SJK - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Menemenspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00
Bucaspor - Somaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:55
Young Boys - AS Roma
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 4

19:55
Standard Liege - Rangers
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

19:55
Rijeka - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
Rapid Wien - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

19:55
PSV - Granada
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
PAOK - Omonia
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
Napoli - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 2

19:55
Lech Poznan - Benfica
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
Hapoel Beer Sheva - Slavia Prag
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
Dundalk - Molde
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
CSKA Sofya - Cluj
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
B.Leverkusen - Nice
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

20:00
Real Oviedo - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00
Zenit Basket - Olimpia Milano
THY Euroleague Ertelendi
Yayın Yok

20:00
Zalgiris Kaunas - Valencia Basket
THY Euroleague
Bein Sports Max 2

20:00
Mallorca - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00
Mallorca - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko
THY Euroleague
Bein Sports 3

21:45
Kızılyıldız - CSKA Moskova
THY Euroleague
Bein Sports 4

22:00
Slovan Liberec - KAA Gent
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Wolfsberg - CSKA Moskova
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Villarreal - Sivasspor
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 1

22:00
Tottenham - LASK
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

22:00
Sparta Prag - Lille
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 1

22:00
Braga - AEK Athens
UEFA Avrupa Ligi
Bilyoner TV

22:00
M.Tel Aviv - Karabağ
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect CBC Sport

22:00
Leicester City - Zory Luhansk
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 2

22:00
Hoffenheim - Crvena Zvezda
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

22:00
Dinamo Zagreb - Feyenoord
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

22:00
Celtic - AC Milan
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 2

22:30
Malaga - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

Onur Çelik
Spor Editörü


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