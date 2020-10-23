Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2020 maç programı
Hafta içi oynanan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından Süper Lig heyecanı geri dönüyor. İşte 23 Ekim 2020 maç programı...
19.30 Nürnberg - Karlsruher SC S Sport 2
20.00 Kasımpaşa - Göztepe beIN SPORTS HD 1
21.30 Stuttgart - Köln S Sport 2
21.45 Kortrijk - Anderlecht TİVİBU SPOR 2
21.45 Nottingham Forest - Derby County beIN SPORTS HD 2
21.45 Sassuolo - Torino beIN SPORTS MAX HD 1
22.00 Aston Villa - Leeds United S Sport
22.00 Rennes - Angers beIN SPORTS MAX HD 2
22.00 Elche - Valencia Sport Smart
SÜPER LİG 6. HAFTA PROGRAMI
Kasımpaşa - Göztepe
Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)
Gaziantep FK - Konyaspor
Başakşehir - Antalyaspor
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
Alanyapsor - Fatih Karagümrük
Fenerbahçe - Trabzonspor
Sivasspor - Çaykur Rizespor
Denizlispor - Beşiktaş
Haftayı bay geçen takım: Kayserispor