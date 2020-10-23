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  3. Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2020 maç programı

Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2020 maç programı

Hafta içi oynanan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından Süper Lig heyecanı geri dönüyor. İşte 23 Ekim 2020 maç programı...

Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2020 maç programı

19.30 Nürnberg - Karlsruher SC S Sport 2

20.00 Kasımpaşa - Göztepe beIN SPORTS HD 1

21.30 Stuttgart - Köln S Sport 2

21.45 Kortrijk - Anderlecht TİVİBU SPOR 2

21.45 Nottingham Forest - Derby County beIN SPORTS HD 2

21.45 Sassuolo - Torino beIN SPORTS MAX HD 1

22.00 Aston Villa - Leeds United S Sport 

22.00 Rennes - Angers beIN SPORTS MAX HD 2

22.00 Elche - Valencia Sport Smart

SÜPER LİG 6. HAFTA PROGRAMI 

Kasımpaşa - Göztepe

Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)

Gaziantep FK - Konyaspor

Erzurumspor - Galatasaray

Başakşehir - Antalyaspor

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Alanyapsor - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe - Trabzonspor

Sivasspor - Çaykur Rizespor

Denizlispor - Beşiktaş

Haftayı bay geçen takım: Kayserispor

Onur Çelik
Spor Editörü


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