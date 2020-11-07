Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım 2020 Çarşamba maç programı

Dünyada ve ülkemizde spor heyecanı devam ediyor. Hafta sonun ardından hafta içi de aynı heyecanla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra birçok farklı ligden futbol karşılaşmaları futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbol ve basketbolun yanı sıra birçok önemli spor dalında oldukça heyecanlı ve etkili mücadeleler, sporseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 25 Kasım 2020 Çarşamba maç programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:15

Confianca - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

01:15

CSA - Operario

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

01:15

Ponte Preta - Oeste

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

01:15

LDU Quito - Santos

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Paranaense - River Plate

Copa Libertadores

S Sport Plus S Sport Bilyoner T

01:15

Bahia - Santa Fe

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

America Mineiro - Juventude

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

03:30

Brasil de Pelotas - CRB

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

03:30

Chapecoense - Cruzeiro

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

03:30

Racing Club - Flamengo

Copa Libertadores

S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

03:30

Velez Sarsfield - Deportivo Cali

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Audax Ital. - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

12:00

Verdy - Avispa Fukuoka

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:30

Kawasaki Frontale - G Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Y.Malatyaspor - Etimesgut Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

13:00

Tuzlaspor - Sultanbeyli Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

Yayın Yok

13:00

Keçiörengücü - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

Yayın Yok

13:00

Bandırmaspor - Darıca G.Birliği

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

Yayın Yok

13:00

Jeonbuk - Sydney FC

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

13:00

Evergrande - Vissel Kobe

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

14:00

Neftekhimik - Nizhny Novgorod

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV