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Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım 2020 Çarşamba maç programı

Futbolda hafta içi heyecanı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bulunduğu Çarşamba gününde futbolseverler, futbola doyacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte, 25 Kasım 2020 Çarşamba maç programı...

Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım 2020 Çarşamba maç programı

Dünyada ve ülkemizde spor heyecanı devam ediyor. Hafta sonun ardından hafta içi de aynı heyecanla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra birçok farklı ligden futbol karşılaşmaları futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbol ve basketbolun yanı sıra birçok önemli spor dalında oldukça heyecanlı ve etkili mücadeleler, sporseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 25 Kasım 2020 Çarşamba maç programı... 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 

01:15
Confianca - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

01:15
CSA - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

01:15
Ponte Preta - Oeste
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

01:15
LDU Quito - Santos
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
Paranaense - River Plate
Copa Libertadores
S Sport Plus S Sport Bilyoner T

01:15
Bahia - Santa Fe
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
America Mineiro - Juventude
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Brasil de Pelotas - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Chapecoense - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Racing Club - Flamengo
Copa Libertadores
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

03:30
Velez Sarsfield - Deportivo Cali
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Audax Ital. - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

12:00
Verdy - Avispa Fukuoka
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:30
Kawasaki Frontale - G Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Y.Malatyaspor - Etimesgut Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

13:00
Tuzlaspor - Sultanbeyli Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
Yayın Yok

13:00
Keçiörengücü - Kocaelispor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
Yayın Yok

13:00
Bandırmaspor - Darıca G.Birliği
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
Yayın Yok

13:00
Jeonbuk - Sydney FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

13:00
Evergrande - Vissel Kobe
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

14:00
Neftekhimik - Nizhny Novgorod
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

Onur Çelik
Spor Editörü


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