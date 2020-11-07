Bugün hangi maçlar var? 26 Kasım 2020 Perşembe maç programı
Futbolda hafta içi heyecanı devam ediyor. Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bulunduğu Perşembe gününde futbolseverler, futbola doyacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte, 26 Kasım 2020 Perşembe maç programı...
Dünyada ve ülkemizde spor heyecanı devam ediyor. Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçları, futbolseverlere futbol heyecanını en üst seviyede yaşattı. Devler Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'de futbol heyecanını ayakta tutmak için futbolseverlerle buluşacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra birçok farklı ligden futbol karşılaşmaları futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbol ve basketbolun yanı sıra birçok önemli spor dalında oldukça heyecanlı ve etkili mücadeleler, sporseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 26 Kasım 2020 Perşembe maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
01:15
Ceara - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:15
Delfin Sc - Palmeiras
Copa Libertadores
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV
01:15
Indep. Valle - Nacional
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Bolivar - Lanus
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Atletico Mineiro - Botafogo RJ
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:30
Coritiba - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:30
Internacional - Boca Juniors
Copa Libertadores Ertelendi
Yayın Yok
03:30
Libertad - Wilstermann
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Coquimbo Unido - Huancayo
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Fenix - Independiente DV
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
13:00
BB Erzurumspor - Ankara Demir
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
15:00
Kasımpaşa - 24 Erzincanspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
17:00
Al Wasl - Al Fujairah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Kayserispor - Hekimoğlu
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
17:00
Al Jazira - Hatta
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:00
Konyaspor - Manisa FK
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:00
O. Ljubljana - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sampdoria - Genoa
İtalya Kupası
TRT Spor HD
20:00
CSKA Moskova - Real Madrid
THY Euroleague
Bein Sports 3
20:00
Dubai - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Khorfakkan - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:55
AEK Athens - Zory Luhansk
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
20:55
Wolfsberg - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
20:55
Sparta Prag - Celtic
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
20:55
Slovan Liberec - Hoffenheim
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
20:55
Molde - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 2
20:55
M.Tel Aviv - Villarreal
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
20:55
Lille - AC Milan
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 2
20:55
LASK - Antwerp
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
20:55
Karabağ - Sivasspor
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 1 CBC Sport
20:55
KAA Gent - Kızılyıldız
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
20:55
CSKA Sofya - Young Boys
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
20:55
CSKA Moskova - Feyenoord
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
20:55
Braga - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 1
21:00
Göztepe - Kırklarelispor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
21:00
UD Logrones - Albacete
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
21:00
Leganes - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
Alba Berlin - Khimki Moskova
THY Euroleague
Bein Sports beIN Connect
22:00
Olympiakos - Baskonia
THY Euroleague
Bein Sports beIN Connect
22:05
Maccabi Fox - Olimpia Milano
THY Euroleague
Bein Sports 3
23:00
Rangers - Benfica
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 4 CBC Sport
23:00
Tottenham - Ludogorets
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 2
23:00
Standard Liege - Lech Poznan
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
23:00
Cluj - AS Roma
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 2
23:00
PSV - PAOK
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
23:00
Nice - Slavia Prag
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
23:00
Napoli - Rijeka
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
23:00
Granada - Omonia
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
23:00
Dundalk - Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
23:00
B.Leverkusen - Hapoel Beer Sheva
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect
23:00
AZ Alkmaar - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 1