Bugün hangi maçlar var? 26 Kasım 2020 Perşembe maç programı

Dünyada ve ülkemizde spor heyecanı devam ediyor. Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçları, futbolseverlere futbol heyecanını en üst seviyede yaşattı. Devler Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'de futbol heyecanını ayakta tutmak için futbolseverlerle buluşacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra birçok farklı ligden futbol karşılaşmaları futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbol ve basketbolun yanı sıra birçok önemli spor dalında oldukça heyecanlı ve etkili mücadeleler, sporseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 26 Kasım 2020 Perşembe maç programı...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:15

Ceara - Sao Paulo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:15

Delfin Sc - Palmeiras

Copa Libertadores

S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

01:15

Indep. Valle - Nacional

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Bolivar - Lanus

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Atletico Mineiro - Botafogo RJ

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

03:30

Coritiba - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

03:30

Internacional - Boca Juniors

Copa Libertadores Ertelendi

Yayın Yok

03:30

Libertad - Wilstermann

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Coquimbo Unido - Huancayo

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Fenix - Independiente DV

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

13:00

BB Erzurumspor - Ankara Demir

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

15:00

Kasımpaşa - 24 Erzincanspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

17:00

Al Wasl - Al Fujairah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Kayserispor - Hekimoğlu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

17:00

Al Jazira - Hatta

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:00

Konyaspor - Manisa FK

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:00

O. Ljubljana - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sampdoria - Genoa

İtalya Kupası

TRT Spor HD

20:00

CSKA Moskova - Real Madrid

THY Euroleague

Bein Sports 3

20:00

Dubai - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Khorfakkan - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:55

AEK Athens - Zory Luhansk

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

20:55

Wolfsberg - Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

20:55

Sparta Prag - Celtic

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

20:55

Slovan Liberec - Hoffenheim

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

20:55

Molde - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 2

20:55

M.Tel Aviv - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

20:55

Lille - AC Milan

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 2

20:55

LASK - Antwerp

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

20:55

Karabağ - Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 1 CBC Sport

20:55

KAA Gent - Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

20:55

CSKA Sofya - Young Boys

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

20:55

CSKA Moskova - Feyenoord

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

20:55

Braga - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 1

21:00

Göztepe - Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

21:00

UD Logrones - Albacete

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:00

Leganes - Espanyol

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00

Alba Berlin - Khimki Moskova

THY Euroleague

Bein Sports beIN Connect

22:00

Olympiakos - Baskonia

THY Euroleague

Bein Sports beIN Connect

22:05

Maccabi Fox - Olimpia Milano

THY Euroleague

Bein Sports 3

23:00

Rangers - Benfica

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 4 CBC Sport

23:00

Tottenham - Ludogorets

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 2

23:00

Standard Liege - Lech Poznan

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

23:00

Cluj - AS Roma

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 2

23:00

PSV - PAOK

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

23:00

Nice - Slavia Prag

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

23:00

Napoli - Rijeka

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

23:00

Granada - Omonia

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

23:00

Dundalk - Rapid Wien

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

23:00

B.Leverkusen - Hapoel Beer Sheva

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

23:00

AZ Alkmaar - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 1