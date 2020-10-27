Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2020 maç programı

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından her gün en çok sorulan soruların başında geliyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanacağı Salı günü, futbol programı oldukça yoğun. Hafta içi devam edecek futbol heyecanın da işte 27 Ekim 2020 Salı gününün maç programı...

27 EKİM 2020 SALI MAÇ PROGRAMI

13:00

Beşiktaş - Kuzeyboru

TVF Sultanlar Ligi

Yayın Yok

14:00

Nilüfer Bld. - Galatasaray HDIS

TVF Sultanlar Ligi

TRT Spor 2

17:00

Rusya - Türkiye

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme

Sportstv

18:00

N.Djokovic - F.Krajinovic

ATP Viyana

Yayın Yok

18:30

Eczacıbaşı - Vakıfbank

TVF Sultanlar Ligi

TRT Spor 2

20:00

JSF Nanterre - Bursaspor

Eurocup

Tivibu Spor

20:30

Türk Telekom - Hapoel Jerusalem

FIBA Şampiyonlar Ligi

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

20:30

Real Betis - Real Madrid

İspanya Basketbol Ligi

Yayın Yok

20:55

Lokomotiv Moskova - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 1

20:55

Shakhtar Donetsk - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 2 CBC Sport

21:00

Girona - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

21:00

Viking - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

22:00

Bilbao Basket - Pınar Karşıyaka

FIBA Şampiyonlar Ligi

A Spor Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

22:00

Antwerp - Virtus Bologna

Eurocup

S Sport 2

22:30

Fortitudo Bologna - Bamberg

FIBA Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

23:00

Atalanta - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 4

23:00

Atletico Madrid - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports Max 1

23:00

Liverpool - Midtjylland

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 3

23:00

Marsilya - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 2

23:00

Monchengladbach - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports 1

23:00

Porto - Olympiacos

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bein Sports Max 2

23:15

Murcia - Barcelona

İspanya Basketbol Ligi

Yayın Yok