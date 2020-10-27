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  3. Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2020 maç programı

Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2020 maç programı

Futbolda hafta içi heyecanı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanacağı Salı gününde, hangi maçların olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte 27 Ekim 2020 maç programı...

Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2020 maç programı

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından her gün en çok sorulan soruların başında geliyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanacağı Salı günü, futbol programı oldukça yoğun. Hafta içi devam edecek futbol heyecanın da işte 27 Ekim 2020 Salı gününün maç programı...

27 EKİM 2020 SALI MAÇ PROGRAMI

13:00
Beşiktaş - Kuzeyboru
TVF Sultanlar Ligi
Yayın Yok

14:00
Nilüfer Bld. - Galatasaray HDIS
TVF Sultanlar Ligi
TRT Spor 2

17:00
Rusya - Türkiye
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme
Sportstv

18:00
N.Djokovic - F.Krajinovic
ATP Viyana
Yayın Yok

18:30
Eczacıbaşı - Vakıfbank
TVF Sultanlar Ligi
TRT Spor 2

20:00
JSF Nanterre - Bursaspor
Eurocup
Tivibu Spor

20:30
Türk Telekom - Hapoel Jerusalem
FIBA Şampiyonlar Ligi
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

20:30
Real Betis - Real Madrid
İspanya Basketbol Ligi
Yayın Yok

20:55
Lokomotiv Moskova - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 1

20:55
Shakhtar Donetsk - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 2 CBC Sport

21:00
Girona - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

21:00
Viking - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

22:00
Bilbao Basket - Pınar Karşıyaka
FIBA Şampiyonlar Ligi
A Spor Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

22:00
Antwerp - Virtus Bologna
Eurocup
S Sport 2

22:30
Fortitudo Bologna - Bamberg
FIBA Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

23:00
Atalanta - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 4

23:00
Atletico Madrid - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports Max 1

23:00
Liverpool - Midtjylland
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 3

23:00
Marsilya - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 2

23:00
Monchengladbach - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports 1

23:00
Porto - Olympiacos
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bein Sports Max 2

23:15
Murcia - Barcelona
İspanya Basketbol Ligi
Yayın Yok

Onur Çelik
Spor Editörü


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