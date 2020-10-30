Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim maç programı
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni hafta heyecanı bugün başlıyor. Avrupa liglerinde ise Cuma'dan Pazartesi'ye lig maçları devam edecek. Futbolseverlerin araştırdığı "bugün hangi maçlar var?" konusunu sizler için irdeledik. İşte 30 Ekim maç programı...
Futbolda yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ardından lig maçları geri dönüyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yanı sıra Avrupa'da La Liga, Premier Lig, Ligue 1, Bundesliga gibi birçok büyük ligde önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte 30 Ekim maç programı...
30 EKİM MAÇ PROGRAMI
17:15
Ajman Club - Hatta
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:15
Al Wahda - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:00
Balıkesirspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 1
19:00
Tuzlaspor - Altay
Spor Toto 1. Lig Ertelendi
Yayın Yok
20:00
Trabzonspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Karagümrük - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Bani Yas - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Al Ain - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Khimki Moskova - Kızılyıldız
THY Euroleague
Bein Sports 3
20:30
Hamburg - St. Pauli
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus
21:00
Olympiakos - Anadolu Efes
THY Euroleague
beIN Sports Haber
22:30
Schalke 04 - Stuttgart
Almanya Bundesliga
S Sport Plus S Sport 2
22:30
Baskonia - Barcelona
THY Euroleague
Bein Sports 3
22:45
Olimpia Milano - Alba Berlin
THY Euroleague Ertelendi
Yayın Yok
22:45
Aberystwyth - Penybont
Galler Cymru Premier Lig
Sgorio Youtube
22:45
Coventry - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2
23:00
Marsilya - Lens
Fransa Ligue 1 Ertelendi
Yayın Yok
23:00
Wolverhampton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:00
Eibar - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
23:30
Paços Ferreira - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus