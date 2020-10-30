Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim maç programı

Futbolda yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ardından lig maçları geri dönüyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yanı sıra Avrupa'da La Liga, Premier Lig, Ligue 1, Bundesliga gibi birçok büyük ligde önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte 30 Ekim maç programı...

30 EKİM MAÇ PROGRAMI

17:15

Ajman Club - Hatta

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:15

Al Wahda - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:00

Balıkesirspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 1

19:00

Tuzlaspor - Altay

Spor Toto 1. Lig Ertelendi

Yayın Yok

20:00

Trabzonspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Karagümrük - BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Bani Yas - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Al Ain - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Khimki Moskova - Kızılyıldız

THY Euroleague

Bein Sports 3

20:30

Hamburg - St. Pauli

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus

21:00

Olympiakos - Anadolu Efes

THY Euroleague

beIN Sports Haber

22:30

Schalke 04 - Stuttgart

Almanya Bundesliga

S Sport Plus S Sport 2

22:30

Baskonia - Barcelona

THY Euroleague

Bein Sports 3

22:45

Olimpia Milano - Alba Berlin

THY Euroleague Ertelendi

Yayın Yok



22:45

Aberystwyth - Penybont

Galler Cymru Premier Lig

Sgorio Youtube

22:45

Coventry - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports 2

23:00

Marsilya - Lens

Fransa Ligue 1 Ertelendi

Yayın Yok

23:00

Wolverhampton - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Eibar - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

23:30

Paços Ferreira - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus