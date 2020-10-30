"Senin için canımı vereceğim" notunu yazıp, camide kendini astıAmerikalı kadının Dogo Argentino cinsi köpeği kediyi öldürdü, mahalleli isyan etti!Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış planı tutmadı!Fatih Karagümrük - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Samsun'da ATM’nin içinde gizli kameralı düzeneği yakalandı!Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya, yaşamını yitirdiPendik'te kaza nedeniyle minibüste sıkışan kadının imdadına itfaiye koştuAydın'da İlginç olay: Otomobili çalındı sandı! Oysa gerçekler başkaydı!BEDAŞ elektrik kesintisi 30 Ekim 2020 CumaResmi Gazete'de bugün 30.10.2020
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim maç programı

Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim maç programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni hafta heyecanı bugün başlıyor. Avrupa liglerinde ise Cuma'dan Pazartesi'ye lig maçları devam edecek. Futbolseverlerin araştırdığı "bugün hangi maçlar var?" konusunu sizler için irdeledik. İşte 30 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim maç programı

Futbolda yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ardından lig maçları geri dönüyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yanı sıra Avrupa'da La Liga, Premier Lig, Ligue 1, Bundesliga gibi birçok büyük ligde önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte 30 Ekim maç programı...

30 EKİM MAÇ PROGRAMI

17:15
Ajman Club - Hatta
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:15
Al Wahda - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:00
Balıkesirspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 1

19:00
Tuzlaspor - Altay
Spor Toto 1. Lig Ertelendi
Yayın Yok

20:00
Trabzonspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Karagümrük - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Bani Yas - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Al Ain - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

20:00
Khimki Moskova - Kızılyıldız
THY Euroleague
Bein Sports 3

20:30
Hamburg - St. Pauli
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus

21:00
Olympiakos - Anadolu Efes
THY Euroleague
beIN Sports Haber

22:30
Schalke 04 - Stuttgart
Almanya Bundesliga
S Sport Plus S Sport 2
22:30
Baskonia - Barcelona
THY Euroleague
Bein Sports 3
22:45
Olimpia Milano - Alba Berlin
THY Euroleague Ertelendi
Yayın Yok

 
22:45
Aberystwyth - Penybont
Galler Cymru Premier Lig
Sgorio Youtube

22:45
Coventry - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2

23:00
Marsilya - Lens
Fransa Ligue 1 Ertelendi
Yayın Yok

23:00
Wolverhampton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00
Eibar - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

23:30
Paços Ferreira - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT