Bugün hangi maçlar var 4 Ocak 2022 Salı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Ocak 2022 Salı oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



16:00

Al Wahda - Al Nasr

BAE Lig Kupası

Bilyoner TV



18:15

Giannina - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

Al Wasl - Al Ain

BAE Lig Kupası

Bilyoner TV

20:30

Asteras Tripolis - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

23:00

Lens - Lille

Fransa Kupası

Bilyoner TV, Bein Sports 2

23:00

Ponferradina - Espanyol

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor, Bilyoner TV