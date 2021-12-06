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  3. Bugün hangi maçlar var 4 Ocak 2022 Salı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Bugün hangi maçlar var 4 Ocak 2022 Salı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

4 Ocak 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 4 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

Bugün hangi maçlar var 4 Ocak 2022 Salı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 4 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

3 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Ocak 2022 Salı oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.


16:00
Al Wahda - Al Nasr
BAE Lig Kupası
Bilyoner TV


18:15
Giannina - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:30
Al Wasl - Al Ain
BAE Lig Kupası
Bilyoner TV

20:30
Asteras Tripolis - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

23:00
Lens - Lille
Fransa Kupası
Bilyoner TV, Bein Sports 2

23:00
Ponferradina - Espanyol
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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