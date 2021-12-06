Bugün hangi maçlar var 5 Ocak 2022 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
5 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 5 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
5 Ocak 2022 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:30
Melbourne City - Wellington Phoenix
Avustralya Federasyon Kupası
Bilyoner TV
11:45
Melbourne City - Adelaide United
Avustralya A Ligi Ertelendi
Yayın Yok
11:45
Adelaide United - Melbourne Victory
Avustralya Federasyon Kupası
Bilyoner TV
18:00
Cartagena - Valencia
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV
18:00
Eibar - Mallorca
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV
18:00
Leganes - Real Sociedad
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV
18:15
Atromitos - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Lamia - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
PAOK - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
Futbol
20:30
Smyrnis - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:45
Beşiktaş - Antalyaspor
TFF Süper Kupa
ATV
21:30
Linares - Barcelona
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV
22:00
Baleares - Celta Vigo
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV
22:00
Mirandes - Rayo Vallecano
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV
22:00
Valladolid - Real Betis
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV
22:30
Panathinaikos - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Chelsea - Tottenham
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:30
Alcoyano - Real Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV