Bugün hangi maçlar var 5 Ocak 2022 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Ocak 2022 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



11:30

Melbourne City - Wellington Phoenix

Avustralya Federasyon Kupası

Bilyoner TV



11:45

Melbourne City - Adelaide United

Avustralya A Ligi Ertelendi

Yayın Yok



11:45

Adelaide United - Melbourne Victory

Avustralya Federasyon Kupası

Bilyoner TV



18:00

Cartagena - Valencia

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor, Bilyoner TV



18:00

Eibar - Mallorca

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor, Bilyoner TV



18:00

Leganes - Real Sociedad

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor, Bilyoner TV



18:15

Atromitos - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:15

Lamia - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

PAOK - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

Futbol

20:30

Smyrnis - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:45

Beşiktaş - Antalyaspor

TFF Süper Kupa

ATV



21:30

Linares - Barcelona

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor, Bilyoner TV



22:00

Baleares - Celta Vigo

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor, Bilyoner TV



22:00

Mirandes - Rayo Vallecano

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor, Bilyoner TV



22:00

Valladolid - Real Betis

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor, Bilyoner TV



22:30

Panathinaikos - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



22:45

Chelsea - Tottenham

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 2, Bilyoner TV



23:30

Alcoyano - Real Madrid

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Tivibu Spor, Bilyoner TV