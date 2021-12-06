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Bugün hangi maçlar var 5 Ocak 2022 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

5 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 5 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

Bugün hangi maçlar var 5 Ocak 2022 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 5 Ocak 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Ocak 2022 Çarşamba oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.


11:30
Melbourne City - Wellington Phoenix
Avustralya Federasyon Kupası
Bilyoner TV


11:45
Melbourne City - Adelaide United
Avustralya A Ligi Ertelendi
Yayın Yok


11:45
Adelaide United - Melbourne Victory
Avustralya Federasyon Kupası
Bilyoner TV


18:00
Cartagena - Valencia
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV

18:00
Eibar - Mallorca
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV


18:00
Leganes - Real Sociedad
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV


18:15
Atromitos - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV


18:15
Lamia - AEK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV


20:30
PAOK - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

Futbol
20:30
Smyrnis - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV


20:45
Beşiktaş - Antalyaspor
TFF Süper Kupa
ATV


21:30
Linares - Barcelona
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV


22:00
Baleares - Celta Vigo
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV


22:00
Mirandes - Rayo Vallecano
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV


22:00
Valladolid - Real Betis
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV


22:30
Panathinaikos - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV


22:45
Chelsea - Tottenham
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 2,  Bilyoner TV


23:30
Alcoyano - Real Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Tivibu Spor, Bilyoner TV

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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