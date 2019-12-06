Bugün hangi maçlar var | 6 Aralık maç takvimi

EURO 2020 Elemeleri grup maçları artık son buldu. Gruplardan çıkan 24 takım ise Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’ye adını yazdırdı.

Spor severler ise Bugün hangi maçlar var şeklinde arama yapmakta. İşte 6 Aralık maç takvimi...

Bugün hangi maçlar var

Bu noktada birçok yorgun vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Günün en çok merak edilen sorularından biri ise "Bugün hangi maçlar var?" oluyor. İşte sizin için hazırladığımız günlük maç programı listesi.