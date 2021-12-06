Bugün hangi maçlar var 6 Ocak 2022 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
6 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 6 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
6 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
6 Ocak 2022 Perşembe oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
14:30
Bologna - Inter
İtalya Serie A
14:30
Sampdoria - Cagliari
İtalya Serie A
16:30
Lazio - Empoli
İtalya Serie A
16:30
Spezia - Verona
İtalya Serie A
18:00
Fuenlabrada - Cadiz
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
18:00
Girona - Osasuna
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
18:30
Atalanta - Torino
İtalya Serie A
18:30
Sassuolo - Genoa
İtalya Serie A
20:00
Sporting Gijon - Villarreal
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
20:00
Real Zaragoza - Sevilla
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
20:30
Milan - Roma
İtalya Serie A
20:30
Salernitana - Venezia
İtalya Serie A Ertelendi
22:00
Almeria - Elche
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
22:00
Mancha - Athletic Bilbao
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
22:45
Fiorentina - Udinese
İtalya Serie A
22:45
Juventus - Napoli
İtalya Serie A
22:45
Arsenal - Liverpool
İngiltere Lig Kupası Ertelendi
23:30
Rayo Majadahonda - Atletico Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey