Bugün hangi maçlar var 6 Ocak 2022 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

6 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Ocak 2022 Perşembe oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:30

Bologna - Inter

İtalya Serie A

14:30

Sampdoria - Cagliari

İtalya Serie A

16:30

Lazio - Empoli

İtalya Serie A

16:30

Spezia - Verona

İtalya Serie A

18:00

Fuenlabrada - Cadiz

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey



18:00

Girona - Osasuna

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

18:30

Atalanta - Torino

İtalya Serie A

18:30

Sassuolo - Genoa

İtalya Serie A

20:00

Sporting Gijon - Villarreal

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

20:00

Real Zaragoza - Sevilla

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

20:30

Milan - Roma

İtalya Serie A

20:30

Salernitana - Venezia

İtalya Serie A Ertelendi

22:00

Almeria - Elche

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

22:00

Mancha - Athletic Bilbao

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

22:45

Fiorentina - Udinese

İtalya Serie A



22:45

Juventus - Napoli

İtalya Serie A

22:45

Arsenal - Liverpool

İngiltere Lig Kupası Ertelendi

23:30

Rayo Majadahonda - Atletico Madrid

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey