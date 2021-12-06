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Bugün hangi maçlar var 7 Ocak 2022 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

7 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 7 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

Bugün hangi maçlar var 7 Ocak 2022 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

7 OCAK 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Ocak 2022 Cuma oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45
Western United - Sydney FC
Avustralya A Ligi Ertelendi

20:00
Trabzonspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig

20:45
Helmond - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

21:30
Santa Clara - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS

22:30
Bayern Münih - Monchengladbach
Almanya Bundesliga

23:00
Bordeaux - Marsilya
Fransa Ligue 1

23:00
Amorebieta - Tenerife
İspanya La Liga 2

23:00
Roda - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie

23:00
Swindon - Manchester City
İngiltere FA Cup

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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