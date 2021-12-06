Bugün hangi maçlar var 8 Ocak 2022 Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Ocak 2022 Cumartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45

Melbourne Victory - Adelaide United

Avustralya A Ligi Ertelendi

11:45

WS Wanderers - Perth Glory

Avustralya A Ligi Ertelendi

13:00

Galatasaray - Giresunspor

TFF Elit U19 Ligi

Futbol

13:30

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

13:30

Bandırmaspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

13:30

Ümraniyespor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

15:15

Mansfield - Middlesbrough

İngiltere FA Cup

15:30

Wycombe - Sunderland

İngiltere EFL League 1

15:30

Bristol City - Fulham

İngiltere FA Cup

15:30

Burnley - Huddersfield

İngiltere FA Cup

15:30

Coventry - Derby County

İngiltere FA Cup

15:30

Hartlepool - Blackpool

İngiltere FA Cup

15:45

Millwall - Crystal Palace

İngiltere FA Cup

16:00

Alanyaspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

16:00

Kasımpaşa - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

16:00

Adanaspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

16:00

Levante - Mallorca

İspanya La Liga

16:00

Ajman Club - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

16:00

Al Ittihad - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

17:00

Le Havre - Sochaux

Fransa Ligue 2

17:30

Freiburg - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

17:30

Greuther Fürth - Stuttgart

Almanya Bundesliga

17:30

Hoffenheim - Augsburg

Almanya Bundesliga

17:30

B.Leverkusen - Union Berlin

Almanya Bundesliga

17:30

Leipzig - Mainz

Almanya Bundesliga

18:00

Cartagena - Huesca

İspanya La Liga 2

18:00

Ibiza - Alcorcon

İspanya La Liga 2

18:00

Leicester City - Watford

İngiltere FA Cup

18:00

Barnsley - Barrow

İngiltere FA Cup

18:00

Boreham Wood - Wimbledon

İngiltere FA Cup

18:00

Kidderminster - Reading

İngiltere FA Cup

18:00

Newcastle - Cambridge United

İngiltere FA Cup

18:00

Peterborough - Bristol Rovers

İngiltere FA Cup

18:00

Port Vale - Brentford

İngiltere FA Cup

18:00

QPR - Rotherham

İngiltere FA Cup

18:00

WBA - Brighton

İngiltere FA Cup

18:00

Wigan - Blackburn

İngiltere FA Cup

18:15

Real Sociedad - Celta Vigo

İspanya La Liga

18:15

OFI Crete - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

18:30

Vizela - Moreirense

Portekiz Liga NOS

18:30

Al Sharjah - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

19:00

Galatasaray - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

19:00

Ankaragücü - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

19:00

Lille - Lorient

Fransa Ligue 1 Ertelendi

20:15

Valladolid - Burgos

İspanya La Liga 2

20:30

E.Frankfurt - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

20:30

Granada - Barcelona

İspanya La Liga

20:30

Hull City - Everton

İngiltere FA Cup

20:30

Chelsea - Chesterfield

İngiltere FA Cup

20:30

Birmingham - Plymouth

İngiltere FA Cup

20:30

Swansea - Southampton

İngiltere FA Cup

20:45

Den Bosch - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

20:45

Yeovil - Bournemouth

İngiltere FA Cup

21:00

Amiens - Ajaccio

Fransa Ligue 2

21:00

Bastia - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

21:00

Caen - Niort

Fransa Ligue 2

21:00

JDA Dijon - Nimes

Fransa Ligue 2

21:00

Dunkerque HB - Paris FC

Fransa Ligue 2

21:00

Grenoble - Auxerre

Fransa Ligue 2

21:00

Pau - Rodez

Fransa Ligue 2

21:00

Valenciennes - Guingamp

Fransa Ligue 2



21:00

Estoril - Porto

Portekiz Liga NOS

23:00

Lens - Rennes

Fransa Ligue 1

23:00

Real Madrid - Valencia

İspanya La Liga

23:00

Leganes - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

23:00

NAC Breda - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

23:30

Boavista - Tondela

Portekiz Liga NOS