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Bugün hangi maçlar var 8 Ocak 2022 Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

8 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 8 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

Bugün hangi maçlar var 8 Ocak 2022 Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Ocak 2022 Cumartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45
Melbourne Victory - Adelaide United
Avustralya A Ligi Ertelendi

11:45
WS Wanderers - Perth Glory
Avustralya A Ligi Ertelendi

13:00
Galatasaray - Giresunspor
TFF Elit U19 Ligi

Futbol
13:30
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig

13:30
Bandırmaspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig

13:30
Ümraniyespor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig

15:15
Mansfield - Middlesbrough
İngiltere FA Cup

15:30
Wycombe - Sunderland
İngiltere EFL League 1

15:30
Bristol City - Fulham
İngiltere FA Cup

15:30
Burnley - Huddersfield
İngiltere FA Cup

15:30
Coventry - Derby County
İngiltere FA Cup

15:30
Hartlepool - Blackpool
İngiltere FA Cup

15:45
Millwall - Crystal Palace
İngiltere FA Cup

16:00
Alanyaspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig

16:00
Kasımpaşa - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig

16:00
Adanaspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig

16:00
Levante - Mallorca
İspanya La Liga

16:00
Ajman Club - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi

16:00
Al Ittihad - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi

17:00
Le Havre - Sochaux
Fransa Ligue 2

17:30
Freiburg - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga

17:30
Greuther Fürth - Stuttgart
Almanya Bundesliga

17:30
Hoffenheim - Augsburg
Almanya Bundesliga

17:30
B.Leverkusen - Union Berlin
Almanya Bundesliga

17:30
Leipzig - Mainz
Almanya Bundesliga

18:00
Cartagena - Huesca
İspanya La Liga 2

18:00
Ibiza - Alcorcon
İspanya La Liga 2

18:00
Leicester City - Watford
İngiltere FA Cup

18:00
Barnsley - Barrow
İngiltere FA Cup

18:00
Boreham Wood - Wimbledon
İngiltere FA Cup

18:00
Kidderminster - Reading
İngiltere FA Cup

18:00
Newcastle - Cambridge United
İngiltere FA Cup

18:00
Peterborough - Bristol Rovers
İngiltere FA Cup

18:00
Port Vale - Brentford
İngiltere FA Cup

18:00
QPR - Rotherham
İngiltere FA Cup

18:00
WBA - Brighton
İngiltere FA Cup

18:00
Wigan - Blackburn
İngiltere FA Cup

18:15
Real Sociedad - Celta Vigo
İspanya La Liga

18:15
OFI Crete - Giannina
Yunanistan Süper Ligi

18:30
Vizela - Moreirense
Portekiz Liga NOS

18:30
Al Sharjah - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi

19:00
Galatasaray - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig

19:00
Ankaragücü - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig

19:00
Lille - Lorient
Fransa Ligue 1 Ertelendi

20:15
Valladolid - Burgos
İspanya La Liga 2

20:30
E.Frankfurt - B.Dortmund
Almanya Bundesliga

20:30
Granada - Barcelona
İspanya La Liga

20:30
Hull City - Everton
İngiltere FA Cup

20:30
Chelsea - Chesterfield
İngiltere FA Cup

20:30
Birmingham - Plymouth
İngiltere FA Cup

20:30
Swansea - Southampton
İngiltere FA Cup

20:45
Den Bosch - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie

20:45
Yeovil - Bournemouth
İngiltere FA Cup

21:00
Amiens - Ajaccio
Fransa Ligue 2

21:00
Bastia - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2

21:00
Caen - Niort
Fransa Ligue 2

21:00
JDA Dijon - Nimes
Fransa Ligue 2

21:00
Dunkerque HB - Paris FC
Fransa Ligue 2

21:00
Grenoble - Auxerre
Fransa Ligue 2

21:00
Pau - Rodez
Fransa Ligue 2

21:00
Valenciennes - Guingamp
Fransa Ligue 2


21:00
Estoril - Porto
Portekiz Liga NOS

23:00
Lens - Rennes
Fransa Ligue 1

23:00
Real Madrid - Valencia
İspanya La Liga

23:00
Leganes - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2

23:00
NAC Breda - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie

23:30
Boavista - Tondela
Portekiz Liga NOS

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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