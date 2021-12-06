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  3. Bugün hangi maçlar var 9 Ocak 2022 Pazar kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Bugün hangi maçlar var 9 Ocak 2022 Pazar kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 9 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

Bugün hangi maçlar var 9 Ocak 2022 Pazar kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 9 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

9 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Ocak 2022 Pazar oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13.30 Konyaspor - Sivasspor beIN 1

13.30 BB Erzurumspor - Menemenspor TRT Spor / beIN Max 1

13.30 Manisa FK - İstanbulsporTRT Avaz / beIN Max 2

14.30 Venezia - Milan S Sport 2

16.00 Göztepe - AntalyasporbeIN 1

16.00 Kayserispor - AltaybeIN 2

16.00 Boluspor - BalıkesirsporTRT Spor / beIN Max 1

16.00 Rayo Vallecano - Real BetisSpor Smart

16.30 Torino - FiorentinaS Sport 2

18.15 Sevilla - GetafeSpor Smart

18.30 Napoli - SampdoriaS Sport 2

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş beIN 1

19.00 Eyüpspor - Gençlerbirliği TRT Spor / beIN Max 1

20.30 Alaves - Athletic Bilbao Spor Smart

20.30 Osasuna - Cadiz Spor Smart 2

20.30 Roma - Juventus S Sport 2

22.45 Inter - Lazio S Sport 2

23.00 Villarreal - Atletico Madrid Spor Smart

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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