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Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 24 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?

24 Mart 2021 Çarşamba gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 24 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 24 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?

Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 24 MART 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR?

11:05

Wellington Phoenix - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

12:00

SKA Khabarovsk - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

13:00

Omiya Ardija - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:20

Perth Glory - Sydney FC
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:00

Kocaelispor - Amedspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

14:00

Mamak FK - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

14:00

Elazığspor - Vanspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

15:00

Yaroslavl - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00

Akron Togliatti - Nizhny Novgorod
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00

Samara - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00

Krasnodar 2 - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00

Fakel Voronej - Omsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00

Uganda - Burkina Faso
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

16:00

Ruanda - Mozambik
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

16:00

Güney Sudan - Malawi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

16:00

Etiyopya - Madagaskar
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

17:00

Tekstilshtik - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00

Ukrayna - Bulgaristan
U21 Antalya Cup
Ukrayna FF Youtube

17:30

Volgar Astrakhan - Dinamo Bryansk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:30

Veles Moskova - FK Chayka
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:00

Gine - Mali
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Torpedo Moskova - Chertanovo
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

20:00

Slovenya - İspanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

20:00

Çekya - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

20:00

PSG - Olympique Lyonnais
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 3

20:00

Türkiye - Hollanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
TRT 1, CBC Sport

20:30

Baltika - Orenburg
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

21:00

Bayern Münih - FC Rosengard
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih Youtube

22:00

Sao Tome ve Principe - Sudan
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:45

Belçika - Galler
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport 2

22:45

Fransa - Ukrayna
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport

22:45

Portekiz - Azerbaycan
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport

23:00

Macaristan - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

23:00

Romanya - Hollanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

Tayfun Altuntaş
Editör
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