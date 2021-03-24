Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 24 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var? 24 Mart 2021 Çarşamba gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 24 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 24 MART 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR? 11:05 Wellington Phoenix - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV 12:00 SKA Khabarovsk - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 13:00 Omiya Ardija - Kyoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV 13:20 Perth Glory - Sydney FC

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV 14:00 Kocaelispor - Amedspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok 14:00 Mamak FK - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok 14:00 Elazığspor - Vanspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok 15:00 Yaroslavl - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 15:00 Akron Togliatti - Nizhny Novgorod

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 15:00 Samara - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 15:00 Krasnodar 2 - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 15:00 Fakel Voronej - Omsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 16:00 Uganda - Burkina Faso

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 16:00 Ruanda - Mozambik

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 16:00 Güney Sudan - Malawi

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 16:00 Etiyopya - Madagaskar

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 17:00 Tekstilshtik - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 17:00 Ukrayna - Bulgaristan

U21 Antalya Cup

Ukrayna FF Youtube 17:30 Volgar Astrakhan - Dinamo Bryansk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 18:30 Veles Moskova - FK Chayka

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 19:00 Gine - Mali

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Torpedo Moskova - Chertanovo

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 20:00 Slovenya - İspanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 20:00 Çekya - İtalya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 20:00 PSG - Olympique Lyonnais

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 3 20:00 Türkiye - Hollanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

TRT 1, CBC Sport 20:30 Baltika - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV 21:00 Bayern Münih - FC Rosengard

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih Youtube 22:00 Sao Tome ve Principe - Sudan

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 22:45 Belçika - Galler

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport 2 22:45 Fransa - Ukrayna

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport 22:45 Portekiz - Azerbaycan

FIFA Dünya Kupası Eleme

CBC Sport 23:00 Macaristan - Almanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 23:00 Romanya - Hollanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv Tayfun Altuntaş Editör futbol