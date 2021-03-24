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  3. Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 25 Mart 2021 Perşembe hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 25 Mart 2021 Perşembe hangi maçlar var?

25 Mart 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 25 Mart 2021 Perşembe hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 25 Mart 2021 Perşembe hangi maçlar var?

Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 25 MART 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR?

25 Mart Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

16:00

Comoros - Togo
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

16:00

Mainz - Nürnberg
Hazırlık Maçı
Mainz 05 Youtube

17:00

İngiltere - İsviçre
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor HD UEFA.tv

19:00

Kenya - Mısır
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Güney Afrika - Gana
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Gambiya - Angola
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Gabon - Demokratik Kongo
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Botsvana - Zimbabve
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

20:00

Rusya - İzlanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

22:00

Zambiya - Cezayir
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:00

Ekvator Ginesi - Tanzanya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:00

Libya - Tunus
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:45

İspanya - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

22:45

İtalya - Kuzey İrlanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport

22:45

İngiltere - San Marino
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:45

Almanya - İzlanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv S Sport Plus S Sport 2

23:00

Fransa - Danimarka
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor HD UEFA.tv

23:00

Portekiz - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

Tayfun Altuntaş
Editör
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