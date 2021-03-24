Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 25 Mart 2021 Perşembe hangi maçlar var? 25 Mart 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 25 Mart 2021 Perşembe hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 25 MART 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Mart Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 16:00 Comoros - Togo

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 16:00 Mainz - Nürnberg

Hazırlık Maçı

Mainz 05 Youtube 17:00 İngiltere - İsviçre

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor HD UEFA.tv 19:00 Kenya - Mısır

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Güney Afrika - Gana

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Gambiya - Angola

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Gabon - Demokratik Kongo

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Botsvana - Zimbabve

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 20:00 Rusya - İzlanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 22:00 Zambiya - Cezayir

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 22:00 Ekvator Ginesi - Tanzanya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 22:00 Libya - Tunus

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 22:45 İspanya - Yunanistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport 22:45 İtalya - Kuzey İrlanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

CBC Sport 22:45 İngiltere - San Marino

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok 22:45 Almanya - İzlanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv S Sport Plus S Sport 2 23:00 Fransa - Danimarka

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor HD UEFA.tv 23:00 Portekiz - Hırvatistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv Tayfun Altuntaş Editör futbol