Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 26 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var? 25 Mart 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 26 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 26 MART 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Mart Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 11:05 Melbourne City - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV 16:00 Esvatini - Guinea Bissau

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 16:00 Burundi - Orta Afrika Cumhuriyeti

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 16:30 Mlada Boleslav - Slovacko

Çekya Kupası

Bilyoner TV 17:00 Hırvatistan - Türkiye

U21 Hazırlık Maçı

A Spor 19:00 Yeşilburun - Kamerun

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Nijer - Fildişi Sahili

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Kongo - Senegal

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:30 Şenol Güneş

Basın Toplantısı

TRT Spor HD 20:00 Türkiye

Antrenman

TRT Spor HD 20:45 Maastricht - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 21:00 Sporting Gijon - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 22:00 Moritanya - Fas

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 22:45 Oxford Utd - Lincoln City

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2 23:00 Eindhoven - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 23:00 Castellon - Espanyol

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Editör futbol