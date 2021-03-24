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Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 26 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?

25 Mart 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 26 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 26 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?

Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 26 MART 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR?

25 Mart Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:05

Melbourne City - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00

Esvatini - Guinea Bissau
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

16:00

Burundi - Orta Afrika Cumhuriyeti
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

16:30

Mlada Boleslav - Slovacko
Çekya Kupası
Bilyoner TV

17:00

Hırvatistan - Türkiye
U21 Hazırlık Maçı
A Spor

19:00

Yeşilburun - Kamerun
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Nijer - Fildişi Sahili
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Kongo - Senegal
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:30

Şenol Güneş
Basın Toplantısı
TRT Spor HD

20:00

Türkiye
Antrenman
TRT Spor HD

20:45

Maastricht - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00

Sporting Gijon - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Moritanya - Fas
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:45

Oxford Utd - Lincoln City
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2

23:00

Eindhoven - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

23:00

Castellon - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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