Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 26 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?
25 Mart 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 26 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 26 MART 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR?
25 Mart Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:05
Melbourne City - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:00
Esvatini - Guinea Bissau
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
16:00
Burundi - Orta Afrika Cumhuriyeti
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
16:30
Mlada Boleslav - Slovacko
Çekya Kupası
Bilyoner TV
17:00
Hırvatistan - Türkiye
U21 Hazırlık Maçı
A Spor
19:00
Yeşilburun - Kamerun
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Nijer - Fildişi Sahili
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Kongo - Senegal
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:30
Şenol Güneş
Basın Toplantısı
TRT Spor HD
20:00
Türkiye
Antrenman
TRT Spor HD
20:45
Maastricht - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Sporting Gijon - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Moritanya - Fas
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:45
Oxford Utd - Lincoln City
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2
23:00
Eindhoven - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
23:00
Castellon - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV