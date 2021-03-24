Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 27 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var? 25 Mart 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 27 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 27 MART 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Mart Cumartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 11:10 CC Mariners - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4 ,Bilyoner TV 13:20 Perth Glory - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV 15:00 Forest Green - Bolton

İngiltere EFL league 2

Bein Sports 2 16:00 Rayo Vallecano - Mirandes

İspanya La Liga 2 Ertelendi

Yayın Yok 16:00 S&B Vlasim - Jablonec

Çekya Kupası

Bilyoner TV 16:00 Lesotho - Sierra Leone

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 17:00 Karadağ - Cebelitarık

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok 17:00 Rusya - Slovenya

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv S Sport Plus S Sport 17:00 Curico Unido - Melipilla

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV 17:00 Özbekistan - Ukrayna

U21 Antalya Cup

Ukrayna FF Youtube 18:00 Peterborough - Accrington

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 4 18:00 Dinamo Kiev - Dinamo Bükreş

Hazırlık Maçı

Dinamo TV Youtube 18:00 Real Oviedo - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 19:00 Benin - Nijerya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 20:00 Norveç - Türkiye

FIFA Dünya Kupası Eleme

TRT 1 20:00 Slovenya - Çekya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 20:00 Hollanda - Letonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus 20:00 Hırvatistan - Güney Kıbrıs

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus S Sport 2 20:00 CA Platense - Colon

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV 20:00 Macaristan - Romanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 20:15 Almeria - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 22:00 Everton - O'Higgins

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV 22:15 Aldosivi - Banfield

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV 22:30 Cartagena - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 22:45 Çekya - Belçika

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus S Sport 2 22:45 Sırbistan - Portekiz

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport 23:00 UD Logrones - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 23:00 Almanya - Hollanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 23:00 İspanya - İtalya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv Tayfun Altuntaş Editör futbol