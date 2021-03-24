Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 27 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var?
25 Mart 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 27 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 27 MART 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?
27 Mart Cumartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:10
CC Mariners - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4 ,Bilyoner TV
13:20
Perth Glory - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
15:00
Forest Green - Bolton
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2
16:00
Rayo Vallecano - Mirandes
İspanya La Liga 2 Ertelendi
Yayın Yok
16:00
S&B Vlasim - Jablonec
Çekya Kupası
Bilyoner TV
16:00
Lesotho - Sierra Leone
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
17:00
Karadağ - Cebelitarık
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
17:00
Rusya - Slovenya
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv S Sport Plus S Sport
17:00
Curico Unido - Melipilla
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
17:00
Özbekistan - Ukrayna
U21 Antalya Cup
Ukrayna FF Youtube
18:00
Peterborough - Accrington
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4
18:00
Dinamo Kiev - Dinamo Bükreş
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube
18:00
Real Oviedo - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
19:00
Benin - Nijerya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
20:00
Norveç - Türkiye
FIFA Dünya Kupası Eleme
TRT 1
20:00
Slovenya - Çekya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
20:00
Hollanda - Letonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
20:00
Hırvatistan - Güney Kıbrıs
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus S Sport 2
20:00
CA Platense - Colon
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
20:00
Macaristan - Romanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
20:15
Almeria - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Everton - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:15
Aldosivi - Banfield
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
22:30
Cartagena - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:45
Çekya - Belçika
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus S Sport 2
22:45
Sırbistan - Portekiz
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport
23:00
UD Logrones - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Almanya - Hollanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
23:00
İspanya - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv