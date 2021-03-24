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Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 29 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var?

29 Mart 2021 Pazartesi gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 29 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 29 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var?

Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 29 MART 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?

29 Mart Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14:00

Emre Belözoğlu
Basın Toplantısı
FB TV, A Spor, TRT Spor HD, beIN Sports Haber

17:00

Ukrayna - Slovakya
U21 Antalya Cup
Ukrayna FF Youtube

18:00

Türkiye
Antrenman
TRT Spor HD

19:45

Dordrecht - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00

Den Bosch - G.A. Eagles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Fuenlabrada - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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