Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 29 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? 29 Mart 2021 Pazartesi gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 29 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

A+ A-

Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 29 MART 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Mart Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 14:00 Emre Belözoğlu

Basın Toplantısı

FB TV, A Spor, TRT Spor HD, beIN Sports Haber 17:00 Ukrayna - Slovakya

U21 Antalya Cup

Ukrayna FF Youtube 18:00 Türkiye

Antrenman

TRT Spor HD 19:45 Dordrecht - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 22:00 Den Bosch - G.A. Eagles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 22:00

Fuenlabrada - Mallorca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Editör futbol