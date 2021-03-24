Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 29 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var?
29 Mart 2021 Pazartesi gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 29 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 29 MART 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?
29 Mart Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
14:00
Emre Belözoğlu
Basın Toplantısı
FB TV, A Spor, TRT Spor HD, beIN Sports Haber
17:00
Ukrayna - Slovakya
U21 Antalya Cup
Ukrayna FF Youtube
18:00
Türkiye
Antrenman
TRT Spor HD
19:45
Dordrecht - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Den Bosch - G.A. Eagles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Fuenlabrada - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV