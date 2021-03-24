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  3. Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar var?

30 Mart 2021 Salı gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar var?

Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 30 MART 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR?

30 Mart Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

16:00

Orta Afrika Cumhuriyeti - Moritanya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

16:00

Madagaskar - Nijer
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

16:00

Fildişi Sahili - Etiyopya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Guinea Bissau - Kongo
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Hollanda - Macaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

19:00

Türkiye - Sırbistan
U21 Hazırlık Maçı
A Spor

19:00

Azerbaycan - Sırbistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv S Sport Plus S Sport CBC Sport

19:00

Sierra Leone - Benin
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Senegal - Esvatini
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Nijerya - Lesotho
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

19:00

Almanya - Romanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

20:00

Alcorcon - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00

Hırvatistan - Malta
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

20:30

Malaga - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

21:45

Türkiye - Letonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
TRT Spor HD CBC Sport

21:45

Lüksemburg - Portekiz
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45

Galler - Çekya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus S Sport

21:45

Cebelitarık - Hollanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45

Belçika - Belarus
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45

Karadağ - Norveç
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

22:00

İspanya - Çek Cumhuriyeti
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

22:00

İtalya - Slovenya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv

22:00

Mozambik - Yeşilburun
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:00

Ponferradina - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Kamerun - Ruanda
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:00

Fas - Burundi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV

22:30

Rayo Vallecano - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:30

Alianze Lima - Cusco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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