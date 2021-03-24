Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar var?
30 Mart 2021 Salı gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 30 MART 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR?
30 Mart Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
16:00
Orta Afrika Cumhuriyeti - Moritanya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
16:00
Madagaskar - Nijer
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
16:00
Fildişi Sahili - Etiyopya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Guinea Bissau - Kongo
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Hollanda - Macaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
Türkiye - Sırbistan
U21 Hazırlık Maçı
A Spor
19:00
Azerbaycan - Sırbistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv S Sport Plus S Sport CBC Sport
19:00
Sierra Leone - Benin
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Senegal - Esvatini
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Nijerya - Lesotho
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Almanya - Romanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
20:00
Alcorcon - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:00
Hırvatistan - Malta
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
20:30
Malaga - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:45
Türkiye - Letonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
TRT Spor HD CBC Sport
21:45
Lüksemburg - Portekiz
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Galler - Çekya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus S Sport
21:45
Cebelitarık - Hollanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Belçika - Belarus
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Karadağ - Norveç
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
22:00
İspanya - Çek Cumhuriyeti
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
22:00
İtalya - Slovenya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
22:00
Mozambik - Yeşilburun
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Ponferradina - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Kamerun - Ruanda
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Fas - Burundi
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:30
Rayo Vallecano - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:30
Alianze Lima - Cusco
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV