Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar var? 30 Mart 2021 Salı gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 30 MART 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Mart Salı gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 16:00 Orta Afrika Cumhuriyeti - Moritanya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 16:00 Madagaskar - Nijer

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 16:00 Fildişi Sahili - Etiyopya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Guinea Bissau - Kongo

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Hollanda - Macaristan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 19:00 Türkiye - Sırbistan

U21 Hazırlık Maçı

A Spor 19:00 Azerbaycan - Sırbistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv S Sport Plus S Sport CBC Sport 19:00 Sierra Leone - Benin

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Senegal - Esvatini

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Nijerya - Lesotho

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 19:00 Almanya - Romanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 20:00 Alcorcon - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV 20:00 Hırvatistan - Malta

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok 20:30 Malaga - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 21:45 Türkiye - Letonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

TRT Spor HD CBC Sport 21:45 Lüksemburg - Portekiz

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok 21:45 Galler - Çekya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus S Sport 21:45 Cebelitarık - Hollanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok 21:45 Belçika - Belarus

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv 21:45 Karadağ - Norveç

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus 22:00 İspanya - Çek Cumhuriyeti

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 22:00 İtalya - Slovenya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 22:00 Mozambik - Yeşilburun

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 22:00 Ponferradina - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 22:00 Kamerun - Ruanda

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 22:00 Fas - Burundi

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV 22:30 Rayo Vallecano - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 23:30 Alianze Lima - Cusco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Editör futbol