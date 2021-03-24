Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 31 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?
31 Mart 2021 Çarşamba gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 31 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 31 MART 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR?
31 Mart Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
14:00
Karşıyaka - Batman Petrol
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Wolfsburg - Chelsea
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Wolfsburg Youtube
19:00
Hırvatistan - İngiltere
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
İzlanda - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
İsviçre - Portekiz
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
Danimarka - Rusya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
19:00
Ermenistan - Romanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
19:30
Olympique Lyonnais - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Ertelendi
Yayın Yok
20:00
Sabadell - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123, Youtube Bilyoner TV
20:00
Mirandes - Tenerife
İspanya La Liga 2 Ertelendi
Yayın Yok
20:00
Albacete - Castellon
İspanya La Liga 2
La Liga 123, Youtube Bilyoner TV
21:45
Litvanya - İtalya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Yunanistan - Gürcistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Bosna Hersek - Fransa
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
İspanya - Kosova
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
İngiltere - Polonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport, CBC Sport
21:45
Almanya - Kuzey Makedonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok