Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 31 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var? 31 Mart 2021 Çarşamba gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 31 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 31 MART 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR? 31 Mart Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 14:00 Karşıyaka - Batman Petrol

TFF 3. Lig

Yayın Yok 15:00 Wolfsburg - Chelsea

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Wolfsburg Youtube 19:00 Hırvatistan - İngiltere

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 19:00 İzlanda - Fransa

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 19:00 İsviçre - Portekiz

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 19:00 Danimarka - Rusya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv 19:00 Ermenistan - Romanya

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv 19:30 Olympique Lyonnais - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Ertelendi

Yayın Yok 20:00 Sabadell - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123, Youtube Bilyoner TV 20:00 Mirandes - Tenerife

İspanya La Liga 2 Ertelendi

Yayın Yok 20:00 Albacete - Castellon

İspanya La Liga 2

La Liga 123, Youtube Bilyoner TV 21:45 Litvanya - İtalya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok 21:45 Yunanistan - Gürcistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok 21:45 Bosna Hersek - Fransa

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus 21:45 İspanya - Kosova

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok 21:45 İngiltere - Polonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv, S Sport Plus, S Sport, CBC Sport 21:45 Almanya - Kuzey Makedonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok Tayfun Altuntaş Editör futbol