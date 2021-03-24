Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 1 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var?
1 Nisan 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 1 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR?
1 Nisan 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:40
CC Mariners - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4
15:00
Kahramanmaraş - Kocaelispor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Pazarspor - Elazığspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Sakaryaspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
18:00
Espanyol - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:00
Mallorca - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Las Palmas - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:30
Real Zaragoza - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV