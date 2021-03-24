Sibel Kekilli'nin Instagram paylaşımı dikkat çekti1 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle TRT 1'deDoya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, TwitterSevdiye Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevdiye Yıldız bulundu mu, nerede?1 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta1 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı| Akrep yeni bölümüyle Star'daMetin Sipahioğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fenerbahçe'deki görevi ne? Mesleği ne?1 Nisan 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'deGelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe puan durumu | 1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 1 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 1 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var?

1 Nisan 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 1 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 1 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var?

Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR?

1 Nisan 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:40

CC Mariners - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4

15:00

Kahramanmaraş - Kocaelispor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

15:00

Pazarspor - Elazığspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

15:00

Sakaryaspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

18:00

Espanyol - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00

Mallorca - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Las Palmas - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30

Real Zaragoza - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT