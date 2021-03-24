Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 1 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var? 1 Nisan 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 1 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Nisan 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 11:40 CC Mariners - Adelaide United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4 15:00 Kahramanmaraş - Kocaelispor

TFF 2. Lig

Yayın Yok 15:00 Pazarspor - Elazığspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok 15:00 Sakaryaspor - Pendikspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok 18:00 Espanyol - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 20:00 Mallorca - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 22:00 Las Palmas - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 22:30 Real Zaragoza - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Editör futbol