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Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 2 Nisan 2021 Cuma hangi maçlar var?

2 Nisan 2021 Cuma gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 2 Nisan 2021 Cuma hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 2 Nisan 2021 Cuma hangi maçlar var?

Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 2 NİSAN 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR?

2 Nisan 2021 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10:05

Macarthur Bulls - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Cerezo Osaka - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:30

Pohang - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:30

Doncaster Rovers - Charlton Athletic
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4

17:00

Cardiff City - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 4

17:00

Cheltenham - Tranmere
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2

19:00

Bohemians 1905 - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:00

Varazdin - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30

Barnsley - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2

22:00

Birmingham - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 2

22:00

Levante - Huesca
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00

Almeria - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30

CD Nacional - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

23:00

Antofagasta - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

BASKETBOL MAÇLARI

10:05

Macarthur Bulls - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:00

Cerezo Osaka - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:30

Pohang - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:30

Doncaster Rovers - Charlton Athletic
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4

14:35

Jilin - Jiangsu Dragons
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV

15:00

Beijing Royal Fighters - Qingdao
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV

16:00

Fenerbahçe - Çankaya Üni.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final
Tivibu Spor

17:00

Cardiff City - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 4

17:00

Cheltenham - Tranmere
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2

19:00

Bohemians 1905 - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:00

Varazdin - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30

Barnsley - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2

20:00

Zenit Basket - Asvel Villeurbanne
THY Euroleague
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

20:00

CSKA Moskova - Khimki Moskova
THY Euroleague
Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:00

Alba Berlin - Valencia Basket
THY Euroleague
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

20:45

Fenerbahçe Beko - Barcelona
THY Euroleague
Bein Sports 3 Bilyoner TV

22:00

Real Madrid - Olympiakos
THY Euroleague
Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00

Birmingham - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 2

22:00

Levante - Huesca
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Almeria - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:30

CD Nacional - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

23:00

Antofagasta - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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