Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 2 Nisan 2021 Cuma hangi maçlar var?
2 Nisan 2021 Cuma gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 2 Nisan 2021 Cuma hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 2 NİSAN 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR?
2 Nisan 2021 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
10:05
Macarthur Bulls - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Pohang - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:30
Doncaster Rovers - Charlton Athletic
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4
17:00
Cardiff City - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 4
17:00
Cheltenham - Tranmere
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2
19:00
Bohemians 1905 - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Varazdin - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Barnsley - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:00
Birmingham - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:00
Levante - Huesca
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Almeria - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:30
CD Nacional - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Antofagasta - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
BASKETBOL MAÇLARI
10:05
Macarthur Bulls - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Pohang - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:30
Doncaster Rovers - Charlton Athletic
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4
14:35
Jilin - Jiangsu Dragons
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV
15:00
Beijing Royal Fighters - Qingdao
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV
16:00
Fenerbahçe - Çankaya Üni.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final
Tivibu Spor
17:00
Cardiff City - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 4
17:00
Cheltenham - Tranmere
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2
19:00
Bohemians 1905 - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Varazdin - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Barnsley - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2
20:00
Zenit Basket - Asvel Villeurbanne
THY Euroleague
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
20:00
CSKA Moskova - Khimki Moskova
THY Euroleague
Bein Sports 4, Bilyoner TV
20:00
Alba Berlin - Valencia Basket
THY Euroleague
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
20:45
Fenerbahçe Beko - Barcelona
THY Euroleague
Bein Sports 3 Bilyoner TV
22:00
Real Madrid - Olympiakos
THY Euroleague
Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:00
Birmingham - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:00
Levante - Huesca
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
22:00
Almeria - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:30
CD Nacional - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Antofagasta - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV