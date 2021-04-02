Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 2 Nisan 2021 Cuma hangi maçlar var? 2 Nisan 2021 Cuma gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 2 Nisan 2021 Cuma hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 2 NİSAN 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Nisan 2021 Cuma gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 10:05 Macarthur Bulls - Perth Glory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV 13:00 Cerezo Osaka - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV 13:30 Pohang - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV 14:30 Doncaster Rovers - Charlton Athletic

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 4 17:00 Cardiff City - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports 4 17:00 Cheltenham - Tranmere

İngiltere EFL league 2

Bein Sports 2 19:00 Bohemians 1905 - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV 19:00 Varazdin - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV 19:30 Barnsley - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports 2 22:00 Birmingham - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports 2 22:00 Levante - Huesca

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD, Bilyoner TV 22:00 Almeria - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 22:30 CD Nacional - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV 23:00 Antofagasta - Everton

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV BASKETBOL MAÇLARI 10:05 Macarthur Bulls - Perth Glory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV 13:00 Cerezo Osaka - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV 13:30 Pohang - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV 14:30 Doncaster Rovers - Charlton Athletic

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 4 14:35 Jilin - Jiangsu Dragons

Çin CBA Basketbol Ligi

Bilyoner TV 15:00 Beijing Royal Fighters - Qingdao

Çin CBA Basketbol Ligi

Bilyoner TV 16:00 Fenerbahçe - Çankaya Üni.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final

Tivibu Spor 17:00 Cardiff City - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports 4 17:00 Cheltenham - Tranmere

İngiltere EFL league 2

Bein Sports 2 19:00 Bohemians 1905 - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV 19:00 Varazdin - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV 19:30 Barnsley - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports 2 20:00 Zenit Basket - Asvel Villeurbanne

THY Euroleague

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV 20:00 CSKA Moskova - Khimki Moskova

THY Euroleague

Bein Sports 4, Bilyoner TV 20:00 Alba Berlin - Valencia Basket

THY Euroleague

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV 20:45 Fenerbahçe Beko - Barcelona

THY Euroleague

Bein Sports 3 Bilyoner TV 22:00 Real Madrid - Olympiakos

THY Euroleague

Bein Sports 4 Bilyoner TV 22:00 Birmingham - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports 2 22:00 Levante - Huesca

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV 22:00 Almeria - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV 22:30 CD Nacional - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV 23:00 Antofagasta - Everton

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Editör futbolbasketbol