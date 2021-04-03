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  3. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 4 Nisan 2021 Pazar hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 4 Nisan 2021 Pazar hangi maçlar var?

4 Nisan 2021 Pazar gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 4 Nisan 2021 Pazar hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 4 Nisan 2021 Pazar hangi maçlar var?

Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 4 NİSAN 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?

4 Nisan 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

00:00

Universidad de Chile - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

00:30

Boca Juniors - Df. Justicia
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

01:15

Guairena - Sportivo Luqueno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

02:00

Atlas - Tijuana
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

02:30

Cobresal - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

03:00

Arsenal Sarandi - River Plate
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

03:30

Libertad - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

04:00

Club America - Necaxa
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

06:06

Monterrey - Atl. San Luis
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

07:00

Sagamihara - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

07:00

Okayama - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00

Suwon - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

08:00

Shimizu S Pulse - Tokushima
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00

Ehime - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00

Kyoto - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00

Machida - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00

Renofa Yamaguchi - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00

Yamaga - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00

Verdy - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

10:30

Gwangju - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

12:05

Melbourne Victory - Sydney FC
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

13:15

Feyenoord - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

13:30

BB Erzurumspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

13:30

Boluspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

13:30

Altınordu - Eskişehirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2

14:00

Ural - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

14:00

Djurgarden - Hammarby
İsveç Kupası Yarı Final
Bilyoner TV

14:00

Southampton - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

14:00

Angers - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV

14:00

Dinamo Minsk - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

14:30

Darmstadt 98 - Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

14:30

Hannover 96 - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

14:30

Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

14:30

Nurnberg - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

14:30

Sandhausen - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

14:30

Cercle Brugge - Beerschot
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:00

Fastav Zlin - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

15:00

Mlada Boleslav - Pribram
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

15:00

Alaves - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

15:00

Sporting Gijon - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

15:00

Panathinaikos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

15:30

ADO Den Haag - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30

PSV - Heracles
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30

Neftçi Bakü - Sumqayit
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

16:00

Alanyaspor - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3

16:00

M.Başakşehir - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00

Ankaragücü - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00

Menemenspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

16:00

Reims - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00

Nantes - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00

Lorient - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00

Bordeaux - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

16:00

Slavia Mozyr - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:05

Newcastle - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

16:30

Stuttgart - Werder Bremen
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

16:30

Tambov - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00

Belenenses - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

17:00

Zilina - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

17:00

Sion - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00

Servette - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00

Albacete - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

17:00

AC Horsens - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00

Viktoria Plzen - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:15

Elche - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

17:15

Aris - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

17:30

Keşla - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

17:45

FC Emmen - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

17:45

Heerenveen - Ajax
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

18:00

Rukh Brest - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:05

Nimes - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV

18:30

Aston Villa - Fulham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

19:00

Union Berlin - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:00

Rostov - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00

Balıkesirspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1

19:00

Kasımpaşa - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:05

Nordsjaelland - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:15

Leganes - Sabadell
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

19:15

Lugo - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

19:15

Standard Liege - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:30

Brno - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

19:30

Cadiz - Valencia
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

19:30

Guimaraes - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

19:30

AEK - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00

Universidad Nacional - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

20:00

Newell's Old Boys - Huracan
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

21:00

Lierse - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

21:30

Las Palmas - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

21:30

Manchester Utd - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S, Sport Idman TV

21:45

Charleroi - Mouscron
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:00

Marsilya - JDA Dijon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00

Sevilla - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart ,CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00

Famalicao - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:15

Colon - Argentinos Jrs.
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

BASKETBOL MAÇLARI

00:05

Houston - Baylor
NCAA Play-Off
S Sport Plus, S Sport 2

02:00

Washington Wizards - Dallas Mavericks
NBA
S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV

03:00

Philadelphia 76ers - Minnesota TW
NBA
Bilyoner TV

03:00

Miami Heat - Cleveland Cavaliers
NBA
Bilyoner TV

03:00

Detroit Pistons - New York Knicks
NBA
Bilyoner TV

03:30

UCLA - Gonzaga
NCAA Play-Off
S Sport 2 S Sport Plus

04:00

SA Spurs - Indiana Pacers
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV

04:00

Utah Jazz - Orlando Magic
NBA
Bilyoner TV

05:00

Portland TB - OKC Thunder
NBA
Bilyoner TV

05:00

Sacramento Kings - Milwaukee Bucks
NBA
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV

06:00

Liaoning - Nanjing Tongxi
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV

07:00

South East Melbourne - NZ Breakers
Avustralya NBL
Bilyoner TV

07:30

Shandong - Jilin
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV

09:00

Cairns Taipans - Melbourne United
Avustralya NBL
Bilyoner TV

10:30

Jiangsu Dragons - Xinjiang
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV

13:00

Galatasaray - Afyon Bld.
Basketbol Süper Ligi
TRT Spor 2, Tivibu Spor 2

13:30

Estudiantes - Murcia
İspanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV

13:30

MoraBanc Andorra - Baskonia
İspanya Basketbol Ligi
Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

14:00

Gemlik Basket - Final Spor
Basketbol 1. Ligi
TBF TV Youtube

14:35

Qingdao - Tianjin
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV

15:00

Beijing Royal Fighters - Guangzhou
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV

15:15

Beşiktaş - Bahçeşehir Klj
Basketbol Süper Ligi Ertelendi
Yayın Yok

15:30

Parma Permsk - Tsmoki Minsk
VTB Ligi
Bilyoner TV

16:00

Surrey Scorchers - Newcastle Eagles
Britanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV

16:00

Fenerbahçe - Çankaya Üni.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final
Tivibu Spor

17:00

Worcester Wolves - London Lions
Britanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV

17:00

Glasgow Rocks - Bristol Flyers
Britanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV

17:30

Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka
Basketbol Süper Ligi
Tivibu Spor 2

17:30

İTÜ - Samsunspor
Basketbol 1. Ligi
TBF TV Youtube

18:00

Valencia Basket - Joventut Badalona
İspanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV

18:00

Parma Permsk - Tsmoki Minsk
VTB Ligi
Bilyoner TV

19:00

Manchester Giants - Leicester Riders
Britanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV

19:30

SP Burgos - Barcelona
İspanya Basketbol Ligi
Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

20:00

Bursaspor - Anadolu Efes
Basketbol Süper Ligi
TRT Spor 2, Tivibu Spor 2

21:00

Real Madrid - Gipuzkoa Basket
İspanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV

21:00

Chicago Bulls - Brooklyn Nets
NBA
Bilyoner TV

21:05

Maccabi Fox - Asvel Villeurbanne
THY Euroleague
Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:30

LA Clippers - LA Lakers
NBA
S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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