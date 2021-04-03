Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 4 Nisan 2021 Pazar hangi maçlar var?
4 Nisan 2021 Pazar gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 4 Nisan 2021 Pazar hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 4 NİSAN 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?
4 Nisan 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
00:00
Universidad de Chile - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
00:30
Boca Juniors - Df. Justicia
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
01:15
Guairena - Sportivo Luqueno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
02:00
Atlas - Tijuana
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
02:30
Cobresal - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
03:00
Arsenal Sarandi - River Plate
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:30
Libertad - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
04:00
Club America - Necaxa
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
06:06
Monterrey - Atl. San Luis
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
07:00
Sagamihara - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
07:00
Okayama - Iwata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Suwon - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
08:00
Shimizu S Pulse - Tokushima
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Ehime - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Kyoto - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Machida - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Renofa Yamaguchi - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Yamaga - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Verdy - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
10:30
Gwangju - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
12:05
Melbourne Victory - Sydney FC
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:15
Feyenoord - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
13:30
BB Erzurumspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
Boluspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1
13:30
Altınordu - Eskişehirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
14:00
Ural - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Djurgarden - Hammarby
İsveç Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
14:00
Southampton - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
14:00
Angers - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV
14:00
Dinamo Minsk - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:30
Darmstadt 98 - Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:30
Hannover 96 - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:30
Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:30
Nurnberg - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:30
Sandhausen - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
14:30
Cercle Brugge - Beerschot
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:00
Fastav Zlin - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
15:00
Mlada Boleslav - Pribram
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
15:00
Alaves - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
15:00
Sporting Gijon - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
15:00
Panathinaikos - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
ADO Den Haag - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
PSV - Heracles
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Neftçi Bakü - Sumqayit
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
16:00
Alanyaspor - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
M.Başakşehir - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Ankaragücü - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Menemenspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1
16:00
Reims - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:00
Nantes - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Lorient - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Bordeaux - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
16:00
Slavia Mozyr - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:05
Newcastle - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
16:30
Stuttgart - Werder Bremen
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
16:30
Tambov - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Belenenses - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:00
Zilina - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
17:00
Sion - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Servette - Lugano
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Albacete - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
17:00
AC Horsens - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Viktoria Plzen - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:15
Elche - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
17:15
Aris - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
Keşla - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:45
FC Emmen - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
17:45
Heerenveen - Ajax
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 3 Bilyoner TV
18:00
Rukh Brest - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:05
Nimes - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
18:30
Aston Villa - Fulham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
19:00
Union Berlin - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
19:00
Rostov - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Balıkesirspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD, Bein Sports Max 1
19:00
Kasımpaşa - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:05
Nordsjaelland - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:15
Leganes - Sabadell
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
19:15
Lugo - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
19:15
Standard Liege - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
Brno - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:30
Cadiz - Valencia
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
19:30
Guimaraes - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
19:30
AEK - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Universidad Nacional - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
20:00
Newell's Old Boys - Huracan
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
21:00
Lierse - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:30
Las Palmas - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
21:30
Manchester Utd - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S, Sport Idman TV
21:45
Charleroi - Mouscron
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Marsilya - JDA Dijon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:00
Sevilla - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart ,CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Famalicao - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:15
Colon - Argentinos Jrs.
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
BASKETBOL MAÇLARI
00:05
Houston - Baylor
NCAA Play-Off
S Sport Plus, S Sport 2
02:00
Washington Wizards - Dallas Mavericks
NBA
S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV
03:00
Philadelphia 76ers - Minnesota TW
NBA
Bilyoner TV
03:00
Miami Heat - Cleveland Cavaliers
NBA
Bilyoner TV
03:00
Detroit Pistons - New York Knicks
NBA
Bilyoner TV
03:30
UCLA - Gonzaga
NCAA Play-Off
S Sport 2 S Sport Plus
04:00
SA Spurs - Indiana Pacers
NBA
NBA TV HD Bilyoner TV
04:00
Utah Jazz - Orlando Magic
NBA
Bilyoner TV
05:00
Portland TB - OKC Thunder
NBA
Bilyoner TV
05:00
Sacramento Kings - Milwaukee Bucks
NBA
S Sport Plus S Sport Bilyoner TV
06:00
Liaoning - Nanjing Tongxi
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV
07:00
South East Melbourne - NZ Breakers
Avustralya NBL
Bilyoner TV
07:30
Shandong - Jilin
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV
09:00
Cairns Taipans - Melbourne United
Avustralya NBL
Bilyoner TV
10:30
Jiangsu Dragons - Xinjiang
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV
13:00
Galatasaray - Afyon Bld.
Basketbol Süper Ligi
TRT Spor 2, Tivibu Spor 2
13:30
Estudiantes - Murcia
İspanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV
13:30
MoraBanc Andorra - Baskonia
İspanya Basketbol Ligi
Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV
14:00
Gemlik Basket - Final Spor
Basketbol 1. Ligi
TBF TV Youtube
14:35
Qingdao - Tianjin
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV
15:00
Beijing Royal Fighters - Guangzhou
Çin CBA Basketbol Ligi
Bilyoner TV
15:15
Beşiktaş - Bahçeşehir Klj
Basketbol Süper Ligi Ertelendi
Yayın Yok
15:30
Parma Permsk - Tsmoki Minsk
VTB Ligi
Bilyoner TV
16:00
Surrey Scorchers - Newcastle Eagles
Britanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV
16:00
Fenerbahçe - Çankaya Üni.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final
Tivibu Spor
17:00
Worcester Wolves - London Lions
Britanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV
17:00
Glasgow Rocks - Bristol Flyers
Britanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV
17:30
Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka
Basketbol Süper Ligi
Tivibu Spor 2
17:30
İTÜ - Samsunspor
Basketbol 1. Ligi
TBF TV Youtube
18:00
Valencia Basket - Joventut Badalona
İspanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV
18:00
Parma Permsk - Tsmoki Minsk
VTB Ligi
Bilyoner TV
19:00
Manchester Giants - Leicester Riders
Britanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV
19:30
SP Burgos - Barcelona
İspanya Basketbol Ligi
Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV
20:00
Bursaspor - Anadolu Efes
Basketbol Süper Ligi
TRT Spor 2, Tivibu Spor 2
21:00
Real Madrid - Gipuzkoa Basket
İspanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV
21:00
Chicago Bulls - Brooklyn Nets
NBA
Bilyoner TV
21:05
Maccabi Fox - Asvel Villeurbanne
THY Euroleague
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:30
LA Clippers - LA Lakers
NBA
S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV