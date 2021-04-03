Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 4 Nisan 2021 Pazar hangi maçlar var? 4 Nisan 2021 Pazar gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 4 Nisan 2021 Pazar hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 4 NİSAN 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Nisan 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 00:00 Universidad de Chile - Huachipato

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV 00:30 Boca Juniors - Df. Justicia

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV 01:15 Guairena - Sportivo Luqueno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV 02:00 Atlas - Tijuana

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV 02:30 Cobresal - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV 03:00 Arsenal Sarandi - River Plate

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV 03:30 Libertad - Olimpia Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV 04:00 Club America - Necaxa

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV 06:06 Monterrey - Atl. San Luis

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV 07:00 Sagamihara - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV 07:00 Okayama - Iwata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV 08:00 Suwon - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV 08:00 Shimizu S Pulse - Tokushima

Japonya J.League

Bilyoner TV 08:00 Ehime - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV 08:00 Kyoto - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV 08:00 Machida - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV 08:00 Renofa Yamaguchi - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV 08:00 Yamaga - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV 09:00 Verdy - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV 10:30 Gwangju - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV 12:05 Melbourne Victory - Sydney FC

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV 13:15 Feyenoord - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV 13:30 BB Erzurumspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 13:30 Boluspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1 13:30 Altınordu - Eskişehirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2 14:00 Ural - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV 14:00 Djurgarden - Hammarby

İsveç Kupası Yarı Final

Bilyoner TV 14:00 Southampton - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV 14:00 Angers - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4 Bilyoner TV 14:00 Dinamo Minsk - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV 14:30 Darmstadt 98 - Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV 14:30 Hannover 96 - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV 14:30 Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV 14:30 Nurnberg - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV 14:30 Sandhausen - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV 14:30 Cercle Brugge - Beerschot

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV 15:00 Fastav Zlin - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV 15:00 Mlada Boleslav - Pribram

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV 15:00 Alaves - Celta Vigo

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV 15:00 Sporting Gijon - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 15:00 Panathinaikos - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV 15:30 ADO Den Haag - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV 15:30 PSV - Heracles

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 15:30 Neftçi Bakü - Sumqayit

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport 16:00 Alanyaspor - Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3 16:00 M.Başakşehir - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 16:00 Ankaragücü - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2 16:00 Menemenspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1 16:00 Reims - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV 16:00 Nantes - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:00 Lorient - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:00 Bordeaux - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV 16:00 Slavia Mozyr - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV 16:05 Newcastle - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV 16:30 Stuttgart - Werder Bremen

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV 16:30 Tambov - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV 17:00 Belenenses - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV 17:00 Zilina - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV 17:00 Sion - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV 17:00 Servette - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV 17:00 Albacete - Espanyol

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV 17:00 AC Horsens - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV 17:00 Viktoria Plzen - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV 17:15 Elche - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV 17:15 Aris - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV 17:30 Keşla - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport 17:45 FC Emmen - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV 17:45 Heerenveen - Ajax

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV 18:00 Rukh Brest - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV 18:05 Nimes - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV 18:30 Aston Villa - Fulham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV 19:00 Union Berlin - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV 19:00 Rostov - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV 19:00 Balıkesirspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD, Bein Sports Max 1 19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 19:05 Nordsjaelland - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV 19:15 Leganes - Sabadell

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV 19:15 Lugo - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV 19:15 Standard Liege - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV 19:30 Brno - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV 19:30 Cadiz - Valencia

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV 19:30 Guimaraes - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV 19:30 AEK - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV 20:00 Universidad Nacional - Pachuca

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV 20:00 Newell's Old Boys - Huracan

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV 21:00 Lierse - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV 21:30 Las Palmas - Mallorca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV 21:30 Manchester Utd - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S, Sport Idman TV 21:45 Charleroi - Mouscron

Belçika Pro League

Bilyoner TV 22:00 Marsilya - JDA Dijon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4 Bilyoner TV 22:00 Sevilla - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart ,CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV 22:00 Famalicao - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV 22:15 Colon - Argentinos Jrs.

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV BASKETBOL MAÇLARI 00:05 Houston - Baylor

NCAA Play-Off

S Sport Plus, S Sport 2 02:00 Washington Wizards - Dallas Mavericks

NBA

S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV 03:00 Philadelphia 76ers - Minnesota TW

NBA

Bilyoner TV 03:00 Miami Heat - Cleveland Cavaliers

NBA

Bilyoner TV 03:00 Detroit Pistons - New York Knicks

NBA

Bilyoner TV 03:30 UCLA - Gonzaga

NCAA Play-Off

S Sport 2 S Sport Plus 04:00 SA Spurs - Indiana Pacers

NBA

NBA TV HD Bilyoner TV 04:00 Utah Jazz - Orlando Magic

NBA

Bilyoner TV 05:00 Portland TB - OKC Thunder

NBA

Bilyoner TV 05:00 Sacramento Kings - Milwaukee Bucks

NBA

S Sport Plus S Sport Bilyoner TV 06:00 Liaoning - Nanjing Tongxi

Çin CBA Basketbol Ligi

Bilyoner TV 07:00 South East Melbourne - NZ Breakers

Avustralya NBL

Bilyoner TV 07:30 Shandong - Jilin

Çin CBA Basketbol Ligi

Bilyoner TV 09:00 Cairns Taipans - Melbourne United

Avustralya NBL

Bilyoner TV 10:30 Jiangsu Dragons - Xinjiang

Çin CBA Basketbol Ligi

Bilyoner TV 13:00 Galatasaray - Afyon Bld.

Basketbol Süper Ligi

TRT Spor 2, Tivibu Spor 2 13:30 Estudiantes - Murcia

İspanya Basketbol Ligi

Bilyoner TV 13:30 MoraBanc Andorra - Baskonia

İspanya Basketbol Ligi

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV 14:00 Gemlik Basket - Final Spor

Basketbol 1. Ligi

TBF TV Youtube 14:35 Qingdao - Tianjin

Çin CBA Basketbol Ligi

Bilyoner TV 15:00 Beijing Royal Fighters - Guangzhou

Çin CBA Basketbol Ligi

Bilyoner TV 15:15 Beşiktaş - Bahçeşehir Klj

Basketbol Süper Ligi Ertelendi

Yayın Yok 15:30 Parma Permsk - Tsmoki Minsk

VTB Ligi

Bilyoner TV 16:00 Surrey Scorchers - Newcastle Eagles

Britanya Basketbol Ligi

Bilyoner TV 16:00 Fenerbahçe - Çankaya Üni.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final

Tivibu Spor 17:00 Worcester Wolves - London Lions

Britanya Basketbol Ligi

Bilyoner TV 17:00 Glasgow Rocks - Bristol Flyers

Britanya Basketbol Ligi

Bilyoner TV 17:30 Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka

Basketbol Süper Ligi

Tivibu Spor 2 17:30 İTÜ - Samsunspor

Basketbol 1. Ligi

TBF TV Youtube 18:00 Valencia Basket - Joventut Badalona

İspanya Basketbol Ligi

Bilyoner TV 18:00 Parma Permsk - Tsmoki Minsk

VTB Ligi

Bilyoner TV 19:00 Manchester Giants - Leicester Riders

Britanya Basketbol Ligi

Bilyoner TV 19:30 SP Burgos - Barcelona

İspanya Basketbol Ligi

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV 20:00 Bursaspor - Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi

TRT Spor 2, Tivibu Spor 2 21:00 Real Madrid - Gipuzkoa Basket

İspanya Basketbol Ligi

Bilyoner TV 21:00 Chicago Bulls - Brooklyn Nets

NBA

Bilyoner TV 21:05 Maccabi Fox - Asvel Villeurbanne

THY Euroleague

Bein Sports 3, Bilyoner TV 22:30 LA Clippers - LA Lakers

NBA

S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Editör