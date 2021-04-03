Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Nisan 2021 Pazartesi hangi maçlar var? 5 Nisan 2021 Pazartesi gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Nisan 2021 Pazartesi hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Nisan 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 10:05 Newcastle Jets - Western United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV 12:10 Wellington Phoenix - Melbourne City

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV 13:15 NEC Nijmegen - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 13:30 Gornik Zabrze - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV 14:30 Leuven - Genk

Belçika Pro League

Bilyoner TV 14:30 Middlesbrough - Watford

İngiltere Championship

Bein Sports 4 15:00 Aalborg - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV 15:30 Cambuur - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 15:30 Dordrecht - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 15:30 Helmond - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 15:30 Jong AZ - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 15:30 Jong PSV - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 15:30 Jong Utrecht - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 15:30 NAC Breda - G.A. Eagles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 15:30 Oss - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 16:00 Podbeskidzie - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV 17:00 Rotherham - Wycombe

İngiltere Championship

Bein Sports 2 17:00 Basel - Vaduz

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV 17:00 Peterborough - Sunderland

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 4 17:00 Kopenhag - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV 17:00 Zulte Waregem - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV 17:45 Roda - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV 18:30 Jagiellonia - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV 19:00 FC Midtjylland - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV 19:00 Zenit - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV 19:00 Bursaspor - Altay

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1 19:00 Fenerbahçe - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 19:15 Antwerp - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2 Bilyoner TV 19:30 Sheffield W. - Cardiff City

İngiltere Championship

Bein Sports 4 20:00 Everton - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV 20:00 Cartagena - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV 20:45 Farense - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV 21:00 Benfica - Maritimo

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV 21:00 Lechia Gdansk - Zaglebie Lubin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV 21:00 Deinze - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV 21:30 St. Pauli - Braunschweig

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV 21:45 Auxerre - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4 Bilyoner TV 21:45 Queen of South - Hibernian

İskoçya FA Cup

Bilyoner TV 22:00 Fuenlabrada - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV 22:00 Barcelona - Valladolid

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV 22:15 Wolverhampton - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV 23:00 Moreirense - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Editör