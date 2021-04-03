Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Nisan 2021 Pazartesi hangi maçlar var?
5 Nisan 2021 Pazartesi gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Nisan 2021 Pazartesi hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?
5 Nisan 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
10:05
Newcastle Jets - Western United
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
12:10
Wellington Phoenix - Melbourne City
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:15
NEC Nijmegen - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
13:30
Gornik Zabrze - Warta
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
14:30
Leuven - Genk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
14:30
Middlesbrough - Watford
İngiltere Championship
Bein Sports 4
15:00
Aalborg - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Cambuur - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Dordrecht - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Helmond - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Jong AZ - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Jong PSV - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Jong Utrecht - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
NAC Breda - G.A. Eagles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:30
Oss - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
16:00
Podbeskidzie - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
17:00
Rotherham - Wycombe
İngiltere Championship
Bein Sports 2
17:00
Basel - Vaduz
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Peterborough - Sunderland
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4
17:00
Kopenhag - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Zulte Waregem - KAS Eupen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:45
Roda - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
18:30
Jagiellonia - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
FC Midtjylland - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zenit - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Bursaspor - Altay
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Fenerbahçe - Denizlispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:15
Antwerp - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
19:30
Sheffield W. - Cardiff City
İngiltere Championship
Bein Sports 4
20:00
Everton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
20:00
Cartagena - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:45
Farense - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Benfica - Maritimo
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
21:00
Lechia Gdansk - Zaglebie Lubin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Deinze - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:30
St. Pauli - Braunschweig
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
21:45
Auxerre - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4 Bilyoner TV
21:45
Queen of South - Hibernian
İskoçya FA Cup
Bilyoner TV
22:00
Fuenlabrada - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
Barcelona - Valladolid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
22:15
Wolverhampton - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:00
Moreirense - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV