Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 8 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var? 8 Nisan 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 8 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Nisan 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 11:00 Kura Çekimi

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD 16:00 Gaziantep FK - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 16:00 Denizlispor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2 17:30 Samara - Dinamo Moskova

Rusya Kupası

Bilyoner TV 19:00 Y.Malatyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1 19:30 Hannover 96 - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV 19:30 Arsenal Tula - CSKA Moskova

Rusya Kupası

Bilyoner TV 20:00 Red Star - Lyon

Fransa Kupası

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV 22:00 Granada - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports Max 1, CBC Sport 22:00 Dinamo Zagreb - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports, beIN Connect 22:00 Arsenal - Slavia Prag

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports Max 2 cbcsport.tv 22:00 Ajax - Roma

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 2 22:30 Mushuc Runa - CD Olmedo

Ekvador Primera

Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Editör futbolbasketbol