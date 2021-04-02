Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 8 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var?
8 Nisan 2021 Perşembe gününde hangi futbol maçlarının oynanacağını merak eden futbol severler Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 8 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Dünyada milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen spor dalı olan futbolda maçlar salgının gölgesinde devam ediyor. Bu kapsamda futbola bir an olsun bile doyamayan ve hangi maçların saat kaçta oynanacağını merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde oynanacak maçlara haberimizde yer verdik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR?
8 Nisan 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:00
Kura Çekimi
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
16:00
Gaziantep FK - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Denizlispor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
17:30
Samara - Dinamo Moskova
Rusya Kupası
Bilyoner TV
19:00
Y.Malatyaspor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:30
Hannover 96 - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:30
Arsenal Tula - CSKA Moskova
Rusya Kupası
Bilyoner TV
20:00
Red Star - Lyon
Fransa Kupası
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:00
Granada - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports Max 1, CBC Sport
22:00
Dinamo Zagreb - Villarreal
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports, beIN Connect
22:00
Arsenal - Slavia Prag
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports Max 2 cbcsport.tv
22:00
Ajax - Roma
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 2
22:30
Mushuc Runa - CD Olmedo
Ekvador Primera
Bilyoner TV