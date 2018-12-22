Bugün hava nasıl olacak? | 22 Aralık Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Trakya, İç Ege ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu? Havalar soğuyacak mı? Kar yağışı bekleniyor mu? Bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır'ın 22 Aralık Cumartesi haritalı hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde Trakya, İç Ege ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don

olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte Trakya'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

22 Aralık Cumartesi haritalı hava durumu