Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Şubat Pazartesi hava durumu

Meteoroloji, Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Artvin, Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Artvin, Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 Şubat Pazartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) hava durumu.

EDİRNE -2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 0°C, 8°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ -3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) hava durumu.

A.KARAHİSAR -11°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ -3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) hava durumu.

ADANA -1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -9°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam ve gece saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) hava durumu.

ANKARA -5°C, 2°C

Çok bulutlu ve bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI -5°C, 0°C

Çok bulutlu ve bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -11°C, -6°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) hava durumu.

BOLU -6°C, 2°C

Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KASTAMONU -7°C, 2°C

Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ZONGULDAK 0°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) hava durumu.

AMASYA -5°C, -1°C

Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN -3°C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

TOKAT -10°C, -4°C

Parçalı çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı

TRABZON -4°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

ERZURUM -25°C, -12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -9°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -15°C, -8°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 10 Şubat 2020 Pazartesi (yarın) hava durumu.

DİYARBAKIR -8°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -6°C, 0°C

Parçalı bulutlu

SİİRT -8°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA -5°C, 2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE YARIN HAVA NASIL

Doğu Akdeniz ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu ile akşam saatlerinde Orta Karadeniz aralıklı kar yağışlı; Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren batısı güneyden 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde güneyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan 6 (50 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) güneyi 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Güney Ege’nin güneyi ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Doğu Akdeniz’in açıkları sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, doğusu yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı; Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa), zaman zaman 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m,Görüş: İyi, yağış anında orta.