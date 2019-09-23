Hava durumu tahminleri, haftanın son gününde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere pek çok il için uyarıda bulundu. Eylül ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde sıcaklıklarda kademeli olarak düşüş yaşanıyor. Meteoroloji yaptığı uyarıda oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki, hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hava durumu raporu...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 13°C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C

Az bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 27°C

Az bulutlu

MERSİN 23°C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 5°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 6°C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, yarın öğleden sonra batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, yarın sabah saatlerinden sonra doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın sabah saatlerinden sonra batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yarın sabah saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğleden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın öğleden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın sabah saatlerinde güneybatıdan 5 (40 km/sa)kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi.