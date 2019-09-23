Bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Eylül Pazartesi hava durumu
Meteoroloji'den bu hafta için yurt genelini ilgilendiren hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan duyuruda yeni haftaya ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri açıklandı. Ayrıca Batı bölgelerinde, İstanbul ve birçok ilde sağanak yağışların görüleceğini duyurdu.
Hava durumu tahminleri, haftanın son gününde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere pek çok il için uyarıda bulundu. Eylül ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde sıcaklıklarda kademeli olarak düşüş yaşanıyor. Meteoroloji yaptığı uyarıda oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki, hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hava durumu raporu...
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yağış bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 33°C
Az bulutlu
ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 10°C, 27°C
Az bulutlu
MERSİN 23°C, 31°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, yarın öğleden sonra batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, yarın sabah saatlerinden sonra doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın sabah saatlerinden sonra batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yarın sabah saatlerinden itibaren 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğleden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın öğleden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın sabah saatlerinde güneybatıdan 5 (40 km/sa)kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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