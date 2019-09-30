Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Eylül Pazartesi hava durumu Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye'nin geneli güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yani pastırma yazı gelmiş durumda.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık Etiketler : 30 Eylül



