Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Eylül Pazartesi hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ancak yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre Cuma gününden itibaren Marmara ve Kuzey Ege’de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Güne başlarken en çok merak edilen konu hava durumu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Eylül Pazartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, sabah saatlerden itibaren ülkemizin güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Ancak yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre Cuma gününden itibaren Marmara ve Kuzey Ege’de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Batı Akdeniz ve İç Ege, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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