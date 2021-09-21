Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde gök gürültülü sağanak yağış! İşte 21 Eylül Salı il il hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? sorusunu aratanlar için haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yer verdik. Hava sıcaklıklarının birkaç gündür yükselmesi üzerine yurt genelinde meteorolojiden değerlerin düşmesine ilişkin açıklama geldi. Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde mevsim normallerine kavuşuyor. Peki hava bugün nasıl olacak 21 Eylül Salı İşte illere göre hava durumu...
Yurt genelinde sıcaklıkların yeniden geri gelmesinin ardından bugün dereceler bölge bölge mevsim normali seyrine ulaşıyor. 21 Eylül 2021 Salı bugün hava durumunda nasıl olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internette Bugün hava nasıl olacak 21 Eylül 2021 Pazar sorusu çokça araştırılıyor. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan verilere göre il il hava durumu tahminleri.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 21 EYLÜL 2021?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaştığı bilgiler doğrultusunda , "Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Çorum ve Amasya çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Samsun’un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor." ifadeleri yer alıyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Kırklareli çevreleri, gece saatlerinden sonra İstanbul çevreleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 20°C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu. yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY 16°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA 15°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kastamonu kıyıları ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Amasya ve Çorum çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 18°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 20°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 15°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 19°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 14°C, 29°C
Az bulutlu
VAN 10°C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık