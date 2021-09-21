Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde gök gürültülü sağanak yağış! İşte 21 Eylül Salı il il hava durumu...

Yurt genelinde sıcaklıkların yeniden geri gelmesinin ardından bugün dereceler bölge bölge mevsim normali seyrine ulaşıyor. 21 Eylül 2021 Salı bugün hava durumunda nasıl olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internette Bugün hava nasıl olacak 21 Eylül 2021 Pazar sorusu çokça araştırılıyor. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan verilere göre il il hava durumu tahminleri.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 21 EYLÜL 2021?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaştığı bilgiler doğrultusunda , "Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Çorum ve Amasya çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Samsun’un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor." ifadeleri yer alıyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Kırklareli çevreleri, gece saatlerinden sonra İstanbul çevreleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 20°C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu. yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY 16°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA 15°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ​​​​​​​

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kastamonu kıyıları ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli ol​​​​​​​ması bekleniyor.

DÜZCE 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı​​​​​​​

ZONGULDAK 20°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Amasya ve Çorum çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ​​​​​​​

RİZE 18°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 20°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 15°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 19°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 29°C

Az bulutlu

VAN 10°C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık